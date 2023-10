Bailando a través del tiempo: María Antonieta, BTS y Rosalía se unen a la nueva edición de 'Just Dance'

Hay cosas que ni por mucho que pase los años dejan de estar presentes en nuestras vidas diarias. Y es que, como si de una obra de arte se tratase, con el tiempo estas ganan más y más el cariño de sus seguidores, y acaban convirtiéndose en todo un referente para las próximas generaciones.

Y, si de modelos a seguir hablamos en el mundo del baile, Just Dance es uno de los pesos pesados en la industria del videojuego. En 2009 se estrenaba, de la mano de la oficina de Ubisoft Paris, la primera de las muchas ediciones que el juego tendría. Ahora, el juego vuelve para Nintendo Switch y PlayStation con el ritmo de siempre pero grandes novedades.

En la capital francesa se empezaron a gestar las primeras coreografías de las canciones más populares del momento que a día de hoy cuentan con la categoría de himno. Y allí, en la ciudad de la luz se ha echado la vista atrás para no solo conmemorar los 14 años de la franquicia. En uno de los lugares de París, el Palacio de Versalles, la tecnología ha hecho capaz un marchoso Luis XVI y su fiel acompañante María Antonieta vuelvan a la vida para interpretar de nuevo un baile.

Bailando al son del siglo XVIII

Son más de 40 las canciones nuevas que se incorporarán a la edición de 2024 de Just Dance. Temas tan conocidos como Despechá, de Rosalía o Say My Name de Ateez contarán con coreografías especialmente creadas para la entrega. Y es que, como así explica Matthew Tomkinson, el director creativo: "Desde la música latina al K-Pop o los temas más sonados en EE UU, lo que queremos es unificar a todas las culturas. A cada persona le gusta un estilo diferente, todas ellas tienen un tema para que puedan bailar".

Aunque, si entre todos los temas hay uno que destaca por su originalidad, ese sin duda es el dedicado al Castillo de Versalles: A Night in the Château de Versailles, creado especialmente por The Just Dance Orchestra. En este se unifican desde los temas clásicos y el baile típico de la época al ritmo frenético de hoy en día. Y así se crea un estilo único que consigue transportar al jugador al propio palacio.

Y es que, tanto en los decorados, como en los trajes de los jugadores, no hay un detalle que no esté cuidado al milímetro. La creación de los diferentes mapas es esencial para poder llegar a crear esa experiencia inmersiva tan característica.

"Cada mapa es diferente. Buscamos que todos sean diferentes y retransmitan a la perfección el mensaje de la canción. Por ello, tanto los diseños como los escenarios son creados especialmente", asegura Tomkinson. Para poder crearlos cuentan tanto con el estudio central en París como con la ayuda de diferentes estudios a lo largo de todo el mundo, como es el caso del español Inspira. "Desde los cásicos, hasta hechos a papel o en 2D, queremos llegar donde nadie ha llegado. Eso es lo que al jugador más le gusta y sorprende".

Un baile cada vez más internacional

Just Dance se ha convertido prácticamente en uno de esos juegos que siempre acompañan las reuniones con amigos. Y no es para menos, son ya más de 18 los juegos de la franquicia, y un total que supera las más de 500 coreografías para un sinfín de canciones de todo tipo. Como diría Belén Esteban, se ha ganado "el cariño" de todo el que lo haya jugado.

La comunidad de bailarines crece por momentos, motivo por el cual no son pocos los artistas y eventos que deciden colaborar con el juego. Prueba de ello ha sido el festival de Eurovisión o la participación de artistas como Billie Eilish, Ava Max con su propia coreografía o Little Siha como coach dentro del juego. "Que se hayan convertido en miembros del equipo, personas que empezaron siendo fans nos hace muy felices", explica el director creativo.

Evolucionando al ritmo de las nuevas generaciones

Entre los bailes a los que Maria Antonieta acudiría en su época y a los que hoy en día se celebra, realmente no hay tanta diferencia. Son, a fin de cuentas, la unión de personas que encuentran en la música la mejor manera de pasarlo bien y disfrutar. Con esta filosofía, Just Dance busca convertirse en el centro, aunque no sea de manera presencial.

Así, gracias al modo online jugadores de todo el mundo podrán conectarse a la vez. Tanto si cuentan con la edición de 2023 como si es la de 2024 de la que disponen, gracias a este nuevo estilo, pueden compartir sus bailes. Pero, no solo eso, con la expansión plus, la cantidad de temas aumenta aún más si cabe.

En definitiva, un Just Dance mantiene la esencia de siempre con un sistema en constante crecimiento donde da igual el lugar de donde provengas o el estilo de música que prefieras. Es un juego de simplemente bailar ¿quién necesita más?