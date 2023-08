Los estadounidenses Evil Geniuses ganan el Valorant Champions 2023 y se convierten en campeones del mundo del 'eSport' de Riot

Los Agentes de Evil Geniuses tienen merecida la copa. El equipo de Estados Unidos se han convertido en los campeones del mundo de Valorant tras imponerse a los asiáticos Paper Rex, y llevan a América la segunda victoria en el Champions -en 2022 fue Loud (Brasil) y en 2021, su primer año de celebración, Acent (Europa)-.

El KIA Forum de Los Ángeles ha acogido en las últimas semanas esta competición internacional, que ha concluido con las dos semifinales y la final de este sábado, a la cual Paper Rex pasó directamente el miércoles tras vencer en la primera semifinal al propio Evil Geniuses.

Los norteamericanos no tenían todo perdido, pues aún les quedaba la oportunidad de enfrentarse a los vencedores del siguiente partido: los brasileños Loud, que batieron al club británico Fnatic. Y, tras los resultados de estos dos primeros encuentros, Evil Geniuses y Loud se vieron las caras el jueves en la segunda semifinal.

Copa del Valorant Champions 2023. Colin Young-Wolff / RIOT GAMES

Con un evidente clamor más a favor del equipo estadounidense -pues el Champions se celebraba en Los Ángeles-, el club se alzó con la victoria y se clasificó para la final, provocando que el último juego fuera una repetición del visto en la primera semifinal, pero no en cuanto al resultado.

Paper Rex luchó con sus Agentes todo lo que pudieron, especialmente en sus frenéticos ataques, pero no tanto en sus defensas. No hubo que llegar a los cinco mapas pues, tras una victoria para cada uno, la tercera y cuarta fueron para Evil Geniuses.

Potter, la entradora del equipo, y Boostio, Ethan, jawgemo, C0M y Demon1, los cinco jugadores, levantaron la copa y se convirtieron en los terceros ganadores de la historia de la VCT (Valorant Champions Tour).

Próxima parada, Madrid

Ahora, Riot Games tiene la vista puesta en 2024 en cuanto a Valorant, en concreto, en los dos Masters que comenzarán en primavera: el primero en Madrid y el segundo en Shanghái. Ocho equipos, previamente clasificados en sus ligas regionales (EMEA, América, Pacífico y China International League), competirán por la victoria en este gran evento. Y nuestro propio país también podría estar presente, pues Giants, KOI y Heretics son los tres equipos españoles de Valorant que se juegan la clasificación.

De este modo, Madrid se convertirá en la sede de los deportes electrónicos en la primavera de 2024, aunque esta no es la primera vez que lo hace. Riot Games aterrizó en el Palacio de Vistalegre en 2015 para la final del split de primavera de la LCS EU de League of Legends; en 2018, volvió al mismo emplazamiento con la final del split de verano; y en 2019, fue el Mundial de League of Legends, cuando los cuartos y las semifinales de Worlds tuvieron su sede en la capital de España.