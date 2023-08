Allá donde está la línea en la que se entremezcla el videojuego y el eSport se encuentra Valorant, el shooter en primera persona que Riot Games lanzó en 2020 y que ya está cosechando éxitos en la escena competitiva tanto como su exitoso League of Legends.

Decenas de equipos compiten en sus ligas internacionales, seguidas por millones de espectadores presencial y virtualmente. Y, el próximo año, para vivir de cerca la euforia de los fanáticos y vibrar con el estadio, habrá que viajar hasta España, pues Madrid acogerá en primavera el primer Valorant Masters de 2024.

Ocho equipos, previamente clasificados en sus ligas regionales (EMEA, América, Pacífico y China International League), competirán por la victoria en este gran evento. Y nuestro propio país también podría estar presente, pues Giants, KOI y Heretics son los tres equipos españoles de Valorant que también se juegan la clasificación.

Ante tal presencia competitiva en la península, con clubes con grandes streamers detrás (KOI es de Ibai y Heretics, de The Grefg) y una gran multitud de creadores generando contenido sobre este eSport, Madrid, que ya acogió en años anteriores competiciones de League of Legends en el Palacio de Vistalegre, se convierte en un destino obvio y necesario por el que tenía que pasar Valorant, y así lo defiende Leo Faria, director global de Valorant eSports, en una entrevista con 20minutos.

Después de Reikiavik, Copenhague o Tokio, el año que viene Madrid acogerá los Valorant Masters, ¿por qué eligieron España como próximo destino?

Estamos muy ilusionados con llevar los Masters a Madrid. Antes de decidir llevar un evento a un lugar, solemos mirar a un horizonte de cinco años, porque queremos llevar nuestros eventos a todos los rincones del planeta. Miramos los lugares en los que hemos estado, a los que queremos ir, nos fiamos de nuestro oído y de lo que queremos y sabíamos que queríamos estar en EMEA (Europa, Oriente Medio y África) el año que viene. Y España era una respuesta obvia porque, al fin y al cabo, todo depende de la comunidad, de lo grande que sea, de lo comprometida que esté. Y el público español es increíble. Todo el mundo con el que hablábamos nos decía: 'Tenéis que venir a España, a Madrid'. Recuerdo que el primer evento al que asistí después de unirme al equipo fueron los Masters de Copenhague el año pasado y me encontré con M1xwell (jugador profesional de Valorant para Heretics) y me dijo: 'Tenéis que traer un evento a Madrid porque la comunidad se va a volcar, va a ser increíble'. Así que sí, me pareció la elección más obvia, y estamos muy emocionados.



¿Qué espera de Madrid? ¿Podrían regresar en años próximos, como pasó en Reikiavik?

Sí, desde luego. Nunca vamos a un lugar diciendo que es la última vez en la que estaremos, siempre queremos volver. Sobre todo si el evento es increíble y funciona. Espero de verdad que la comunidad nos apoye. En realidad, cuando vamos a la misma ciudad durante varios días seguidos, sobre todo entre semana, siempre nos preguntamos si la gente va a venir, porque trabajan y van a clases. Siempre es un reto, pero esperamos una buena acogida, que la gente venga, apoye el evento, muestre su pasión y vayan a animar a los clubes que aman. Además, tenemos un equipo local de Riot en España, con sede en Barcelona, que hará un gran trabajo y hará de este un gran evento. También confiamos en todos los equipos españoles de la VCT (Valorant Champions Tour), esperamos que formen parte de este momento con nosotros, activen sus comunidades y traigan a sus aficionados.



¿El público y los jugadores españoles son importantes para la escena competitiva de Valorant?

Totalmente, 100%. Recuerdo estar en Madrid para los Mundiales de League of Legends de 2019 y... Yo soy de Brasil, tenemos un público muy apasionado, siempre que hay eventos en Brasil, partidos de fútbol, el público no para de gritar y corear todo el tiempo. La audiencia española rivaliza con esa pasión. Como dice Anna (Donlon, productora ejecutiva de Valorant), todo lo que hacemos es por los jugadores y por la comunidad, y realmente esperamos que se manifiesten porque vamos a Madrid por ellos, por el público, por los aficionados.



Leo Faria, director global de 'Valorant eSports'. Stefan Wisnoski / RIOT GAMES

¿Cómo ve a los equipos españoles? Giants, Heretics y KOI.

Son una gran parte de la VCT. Cuando empezamos a crear estas ligas intentamos diseñar una competición que se sintiera muy internacional, que fuera muy representativa de toda la EMEA. España es una parte importante de nuestra comunidad y decidimos contar con tres equipos. No hace falta decir que es genial ver a todas esas grandes estrellas apoyando este eSport, como Ibai, por supuesto, que hace un montón de cosas geniales. Es impresionante, muy especial, y estamos muy contentos de ver cómo esas rivalidades comienzan a cobrar vida.



Sobre la situación general de los eSports, ¿cree que este es un momento dorado?

Sí. Llevamos haciendo eSports mucho tiempo. Existen desde hace probablemente un par de décadas, quizá un poco más. Creo que como en todas las industrias, las cosas suceden en ciclos. Estamos en un mercado a la baja donde vemos a la gente, a los inversores y a los socios, cuestionando los deportes electrónicos. Pero lo que nos da confianza es que los fundamentos del negocio están ahí y son increíblemente fuertes. Tenemos una audiencia muy grande, joven, muy comprometida y muy motivada que sintoniza cada semana para ver estas competiciones. Y, al fin y al cabo, todo lo que hacemos es para ellos y vemos que la gente cree en ello, y hay grandes organizaciones que invierten en Valorant. Creo que es el momento de recordar a todo el mundo por qué los eSports son tan buenos. En particular para Valorant, este es un año muy especial por ser el primero de asociación y por acoger a las Champions en Los Ángeles.



Valorant es un juego muy joven. En estos tres años, ¿cómo ha crecido como eSport?

Ha crecido mucho. Aún es un eSport joven, estamos empezando, pero creo que hemos experimentado mucho en los últimos dos años. También pasamos mucho tiempo planificando todo el modelo de asociación y las ligas internacionales. Tardamos un año y medio en llegar a este diseño al que finalmente dimos vida en 2023. Este es solo el primer año, pero estamos muy animados por todos los resultados y estamos viendo que estas competiciones están funcionando increíblemente bien. Nuestras tres ligas están entre las competiciones de eSports de mayor éxito en sus respectivos territorios, lo cual es muy alentador. La VCT sigue creciendo y Valorant es el eSport de mayor crecimiento en el mundo, eso podemos decirlo con seguridad, pero todavía queda mucho trabajo por hacer, vamos a seguir haciendo cambios y repitiendo. En general, los tres primeros años han sido muy alentadores.



Hace mpoco ás de un año era el director global de League of Legends: Wild Rift eSports. ¿Cuál es la diferencia entre ambos juegos?

A nivel del trabajo, en muchos aspectos es similar porque con estos deportes electrónicos intentamos alcanzar los mismos objetivos: crear un ecosistema sano para profesionales y equipos y crear competiciones y espectáculos que gusten a los jugadores o que aumenten la audiencia. Así que, en muchos sentidos, los objetivos y los retos son similares. Creo que la gran diferencia es que en Will Drift soñábamos con crear una liga global de eSports para móviles, y en muchos aspectos no salió como esperábamos. Valorant está más claro que estamos dando a los jugadores lo que quieren. En Will Drift vimos mucho interés en Asia, que es donde se concentra la mayor parte de los eSports hoy en día, y Valorant es muy popular en todo el mundo; la demanda existe y nosotros la satisfacemos. Esa es probablemente la gran diferencia y, por supuesto, también el público: vemos más solapamiento de audiencia entre League of Legends y Wild Drift que entre League of Legends y Valorant. El público de Valorant es más joven, más diverso, les gustan otras cosas. LOL tiene mucho más que ver con la fantasía, mientras que Valorant es más enérgico y atrevido. Esa es probablemente otra gran diferencia, los comportamientos y necesidades del público de Valorant son un poco distintos.



¿Qué tiene Valorant que no tengan sus rivales?

No soy imparcial, pero creo que hay varias cosas y una es realmente especial para nosotros: Valorant se construyó pensando en todo el ecosistema. Hicimos el eSport desde el principio, trabajando mano a mano con el juego, lo cual no es algo que se vea en muchos títulos. Esto nos permite crear una experiencia única entre el juego y el deporte: muchas acciones en torno al mapa, el hecho de que estemos haciendo colecciones de gran éxito en el juego para la VCT y de que vayamos a lanzar artículos de marca para los equipos el año que viene, además del nuevo modo competitivo Premier... Es una gran inversión del equipo de desarrollo en el eSport, y todo gracias a que lo construimos juntos desde el principio. Eso hace que Valorant sea realmente especial.