Atrápalos a todos mientras duermes: así es 'Pokémon Sleep', el nuevo juego para móviles que registra las horas de sueño

¿Quién no ha soñado alguna vez con el mundo de Pokémon? Conseguir atrapar a estas sorprendentes criaturas parecía eso, un simple sueño, aunque ahora ya es posible hacerlo en la vida real. Y es que Pokémon Sleep, la aplicación de registro del sueño de la famosa franquicia de Pokémon, ya está disponible en Europa.

El funcionamiento de este nuevo juego es sencillo. Solo hace falta tener la aplicación descargada en sus dispositivos y dormir con el móvil, o el accesorio Pokémon GO Plus + cerca de su almohada

Así, la aplicación podrá registrar la sesión de sueño y el tipo de descanso. Gracias a esto se estudiarán las posiciones de sueño de los diferentes pokémon que aparecerán alrededor. Para ello, los jugadores contarán con la ayuda del experto Profesor Neroli quien registrará todo en la DormiDex.

¡Preparad vuestro pijama más cómodo!



Ha llegado la hora de meterse en el sobre con #PokemonSleep. 💤



📱App Store: https://t.co/sYF1E2OHIt



📱Google Play: https://t.co/s2LBvYNP0b pic.twitter.com/nasdhD3mLt — Pokémon España (@Pokemon_ES_ESP) July 18, 2023

A más tiempo duerman, más crecerá Snorlax, así se hará más fuerte y atraerá a más y más criaturas. Cada una de ellas cuenta con diferentes posturas, por lo que encontrarlas a todas puede ser toda una aventura de lo más relajada.

El Pokémon GO Plus +, por su parte, saldrá a la venta en el mercado europeo el viernes, 21 de julio. Este podrá también conectarse con la aplicación de Pokémon GO para conseguir distintas recompensas y bonificaciones en sus partidas.

Entre ellas destacan un Pikachu con gorro de dormir al que conocerán en Pokémon Sleep o el acceso a una investigación especial de Pokémon GO en la que podrán encontrar a un Snorlax con gorro de dormir.