Este jueves se ha presentado en Madrid el Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos 2022, novena edición de este informe anual que muestra y analiza el sector de los videojuegos a nivel nacional. Y el acto contó con la presencia de diferentes figuras políticas, que destacaron el valor de esta enorme industria cultural, que tiene una facturación mayor que el cine y la música juntos.

Tal y como revela este informe publicado por DEV (Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento), en 2021, el mercado español facturó 1.281 millones de euros, lo cual supone un crecimiento del 16%.

Por ello, es una industria que el Gobierno tiene en cuenta cada vez más, motivo por el que acudieron a esta cita tan importantes personalidades como Matías González, secretario general de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual, o Héctor Gómez, ministro de Industria, Comercio y Turismo, quien alabó el sector por ser "uno de los más dinámicos por su talento creativo y su capacidad de adaptación a las tendencias".

También estuvo presente, Víctor Francos, secretario general de Cultura y Deporte que, en su discurso al comienzo de la presentación, opinó que, para seguir apostando por los videojuegos, debía seguir su ministerio, en clara referencia a las próximas elecciones del 23 de julio: "Hay quien lo quiere quitar. La primera cosa que necesitamos es que haya un Ministerio de Cultura y Deporte, porque si no, igual no nos va tan bien".

Después, Francos contó que, cuando comenzó en el ministerio, no entendía por qué los videojuegos estaban englobados en la cultura, algo que ya comprende y con lo que asegura comulgar.

Además, destacó la importancia de la industria: "De los tres ejes que el Ministerio de Cultura y Deporte lleva a la presidencia de la Unión Europea, uno es el videojuego. Pensad que en nuestro ministerio, uno de los ejes ya de entrada es el deporte. Con lo cual, es uno de los dos ejes que el Ministerio de Cultura y Deporte pone en manos de esa presidencia para poder sacar conclusiones y para poder liderar".

"Hemos hecho una apuesta importante, somos el quinto país de Europa en materia de videojuegos, en materia de inversión y de retorno. Queremos ser los primeros", declaró el secretario general. "Pido que, en cuanto a cultura, empecemos a trabajar la idea de que el videojuego no es solo ocio".

"Al ministro (Miquel Iceta) le dije que venía a este acto y él, que es como es, me dijo 'yo no tengo ni idea de eso, pero la gente va loca, cómo les gusta'. También en eso hay una batalla política, e ideológica", añade Víctor Francos. "Hemos apostado por vosotros, vamos a seguir apostando, si nos dais la confianza, y, sobre todo, tenemos la ilusión de hacer una cosa que no era evidente. Ahora, que ya es más evidente, prometemos que esa evidencia se consolide".