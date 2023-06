El confinamiento y la crisis sanitaria, que supusieron un aumento de las cifras del sector, parece cosa del pasado, pero todavía siguen siendo influyentes en algunos aspectos del presente de la industria de los videojuegos del mundo, y también de España, donde la facturación creció un 16% y el empleo un 10%, tal y como demuestran las cifras publicadas en el Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos 2022.

Esta novena edición de este informe, publicado por DEV (Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento), se presentó este jueves en la sede de ICEX España en Madrid y contó, entre otros, con la presencia de Víctor Francos, secretario general del Ministerio de Cultura y Deporte; Matías González, secretario general de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual; y Héctor Gómez, ministro de Industria, Comercio y Turismo, tres figuras del Gobierno que pusieron en valor la importancia de los videojuegos como sector, tanto a nivel cultural como a nivel económico.

Lo cierto es que, a nivel mundial, en 2022 descendió un 4,3% la facturación del sector, de los 192.000 millones de dólares del año anterior a los 184.400 millones. Y esto supone un cambio notable desde las altas cifras del 2020, donde el confinamiento disparó los datos de consumo digital de entretenimiento.

Los años posteriores han sufrido las consecuencias de la emergencia sanitaria, pues los videojuegos están viviendo los retrasos provocados por la Covid que aún tienen un impacto en los lanzamientos, así como la inflación y las costumbres de algunos consumidores, de disfrutar más de otros entretenimientos al aire libre tras el tiempo de reclusión. Aun así, la consultora Newzoo estima que el crecimiento vendrá en los próximos años y prevé una facturación de 211.000 millones de dólares en 2025.

España, una industria consolidadada

Sin embargo, el mercado español está en auge, con recientes y futuros lanzamientos como Mika and the Witch’s Mountain (Chibig), Endling: Extinction is Forever (Herobeat Studios) o Blasphemous 2 (The Game Kitchen). De hecho, el Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos demuestra que el mercado español creció en 2021 un 16%, pues facturó 1.281 millones de euros, más de lo que se preveía en anteriores ediciones. Además, en cuanto a la distribución, el formato digital es el rey, con un 67% de las ventas, dejando el formato físico en un testimonial 3%.

Distribución de la facturación por modelo de negocio. DEV

Este aumento también se traslada a la profesión, que aumenta un 10%, con 8.833 profesionales, de los cuales, un 24% son mujeres, cifra aún muy baja pero que coloca a España dos puntos por encima de la media europea.

En cuanto a los territorios, Madrid y Cataluña están en la cabeza, albergando un 25,4% de los estudios de desarrollo de videojuegos; le sigue Andalucía, con un 15,8%; y la Comunidad Valenciana, con un 9%. Sin embargo, Cataluña es la primera en facturación, con un 52%, y también alberga un 48% del empleo; mientras que, en segunda posición, con un 27% y un 26%, respectivamente, está Madrid.

Distribución territorial de los estudios activos. DEV

La estabilidad parece reinar, en cuanto a los estudios, pues un 65% de las empresas de desarrollo tienen más de 5 años de antigüedad. Y todo queda en familia, pues un 66% de las compañías tienen menos de diez empleados, pero el 86% del trabajo se concentra en aquellas que cuentan con plantillas de más de once.

El PC sigue siendo la plataforma más elegida en 2021 por los estudios para desarrollar sus juegos, con un 83%. Le sigue Nintendo Switch, con un 52%, que se ha antepuesto al resto de consolas a pesar de que fue lanzada en 2017 y se encuentra casi en el final de su ciclo de vida. Comparte posición con Android (52%), al cual le sigue PS4 (51%) y PS5 (49%).

Plataformas utilizadas por los estudios españoles. DEV

Propuestas para el crecimiento del sector

En cuanto a la financiación de 2021, un 71% de estudios no ha recibido ayudas públicas, mientras que un 29% sí, cifra idéntica a la de 2020, por lo que la autofinanciación (73%) y los medios propios (71%) siguen siendo las principales herramientas de las desarrolladoras españolas. Aun así, sí que ha crecido el número de empresas que trabajan con un publisher o distribuidora (29%).

Evolución de las ayudas públicas recibidas durante el periodo (2014-2021). DEV

Por este motivo, al cierre de la presentación de este noveno Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos, Antonio Fernández, secretario general de DEV, ha presentado las propuestas que pueden hacer mejorar la industria española, consolidarla y llegar a las cifras de países vecinos: implantar un sistema e incentivos fiscales similares a los del sector audiovisual; conseguir que el futuro Gobierno, el cual se elegirá el 23 de julio, mantenga y dé continuidad al Plan de apoyo a la industria; fomentar la incorporación de jóvenes profesionales, con especial atención a la mujer; y diseñar un esquema de reinversión de las multinacionales en el videojuego español.