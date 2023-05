Sony Interactive Entertainment (SIE) lo ha dado todo en su último PlayStation Showcase, la presentación online en la que han mostrado las últimas novedades de PS5. Y no solo en cuanto a juegos ha dado la sorpresa, sino también por lo que respecta a accesorios.

El evento mostró una gran variedad de títulos, incluidas experiencias que podrán disfrutarse en las PlayStation VR2, como Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2, el popular Beat Saber o Resident Evil 4 Remake.

También algunos juegos indie muy esperados como Ghostrunner 2, The Plucky Squire o nuevos anuncios como Sword of the Sea y Cat Quest: Pirates of the Purribean.

PlayStation puso toda la carne en el asador y dedicó buena parte del Showcase a sagas icónicas que llegan próximamente, como Street Fighter 6, que llegará el 2 de junio a PS5, PS4, Xbox Series y PC; Destiny 2: The Final Shape, expansión que se lanzará el 22 de agosto; o Final Fantasy XVI, nueva entrega de la franquicia que será exclusiva de PS5 y se estrenará el 22 de junio.

Tras las filtraciones y su anuncio oficial en otoño de 2022, Assassin's Creed Mirage también se mostró en esta presentación con su primer gameplay. Esta nueva entrega de la saga estará ambientada en la Bagdad de la Edad de Oro islámica (siglo IX) y llegará el 12 de octubre a PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series y PC.

Metal Gear fue de lo más comentado, pues la franquicia recibirá varios títulos, empezando por Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, que saldrá este año e incluirá: Metal Gear, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (versión HD Collection) y Metal Gear Solid 3: Snake Eater (versión HD Collection). Así como Metal Gear 2: Solid Snake y Metal Gear Solid (incluye VR Missions/Special Missions), títulos de MSX.

Además, Konami también está preparando Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, un remake de Metal Gear Solid 3 que, aunque no tiene fecha de lanzamiento confirmada, saldrá para PS5, Xbox Series y PC.

En cuanto a hardware, SIA sorprendió con Project Q, un nuevo dispositivo que llegará este año y permitirá jugar en modo portátil con WiFi a cualquier juego compatible que esté previamente instalado en PS5. El accesorio constará de una pantalla LCD de 8 pulgadas, con resolución de hasta 1080p a 60fps, y mandos que incluirán todos los botones y funciones del DualSense habitual.

El cierre del PlayStation Showcase fue la guinda del pastel, pues el evento terminó con un extenso tráiler y gameplay de Marvel's Spider-Man 2, la secuela del juego de Insomniac Games que llegará este otoño a PS5.

Este vídeo de más de 10 minutos mostró los entornos del juego, los detallados gráficos, los poderes del simbionte en Spider-Man, nuevos villanos como el cazador Kraven y Lagarto y mostró cómo los jugadores podrán cambiar de personaje durante el juego.