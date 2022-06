Sony Interactive Entertainment (SIE) ha vuelto a poner toda la carne en el asador para su última presentación. En el último State of Play de este jueves, ha mostrado algunas de sus novedades de juegos third party para PS4 y PS5, y otros grandes títulos que tendrán su versión en PlayStation VR2.

La última versión de sus gafas de realidad virtual recibirá próximamente ediciones de juegos de éxito, como Resident Evil Village, la octava entrega del survival horror de 2021 que tiene en desarrollo esta historia inmersiva con aún más terror y zombis, tal y como se deja ver en el tráiler.

Otro de los grandes títulos de Sony, Horizon Forbbiden West, de Guerrilla Games, tendrá una nueva aventura en este prehistórico mundo del futuro a través de Horizon: Call of the Mountain.

No Man's Sky y The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution son otras de las dos aventuras para PlayStation VR2 que ha mostrado este State of Play.

'Final Fantasy XVI' y 'Resident Evil 4 Remake'

El nuevo tráiler de Final Fantasy XVI, con cinemáticas y gameplay -aunque sus sorprendentes gráficos hiperrealistas no permitan notar la diferencia-, ha confirmado la fecha de lanzamiento en PS5 de la nueva entrega de la mítica saga de rol: verano de 2023.

Del mimo modo lo ha hecho lo último de los juegos de peleas, Street Fighter 6, lo nuevo de Capcom con gráficos renovados que supone una adaptación del clásico a la era moderna. El título, que ha presentado un prometedor modo historia con libertad de movimiento, llegará a PS4 y PS5 en 2023.

Pero la gran sorpresa ha llegado con el bombazo del State of Play. De hecho, otro título de la saga de zombis de Capcom. Tras los remakes de la segunda y tercera entrega, Sony ha confirmado el desarrollo de Resident Evil 4 Remake, una completa actualización de la popular aventura clásica que incluirá mejoras gráficas, narrativas y mecánicas. Llegará a PS5 el 23 de marzo de 2023.