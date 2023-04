Este es el dineral que Tony Hawk ganó por prestar su imagen a los juegos 'Pro Skater': "Las cosas fueron mejor de lo que pensaba"

Si hay un skater conocido, ese es Tony Hawk. El deportista estadounidense de 54 años era un profesional del monopatín, pero, sin duda, lo que le dio una gran fama a nivel internacional fue un producto para el que prestó su imagen: la saga de videojuegos Tony Hawk's Pro Skater. Sin embargo, estuvo a punto de no llevar su nombre, pues inicialmente rechazó la oferta económica que le hicieron.

En 1999 se lanzó al mercado el primer título de la saga para PlayStation, un juego que no se sabía qué acogida tendría pero que, 24 años después, se ha demostrado su éxito: más de una decena de secuelas y varios remakes y spin-off, todos con el nombre del famoso skater.

Aun así, todo pudo ser diferente, pues, tal y como contó Tony Hawk en el pódcast The Diary of a CEO, rechazó la cantidad inicial que le hizo la desarrolladora Activision, que le ofreció 500.000 dólares en un pago único por prestar sus derechos de imagen para poner su nombre al juego.

Afortunadamente, no quiso aceptarlo, pues las condiciones terminaron cambiando y le ofrecieron royalties, porcentaje que se le da al poseedor de los derechos, lo cual, gracias al éxito de la saga, aumentaba sus beneficios a mucho más de 500.000 dólares de pago único.

Así lo contó en el pódcast The Nine Club, donde reveló cuánto ganó en solo un año. "Cuando salió el cuarto juego, mi principal contacto en Activision me pidió que almorzáramos juntos en Los Ángeles", comenzó contando. "Me dijo: 'Vamos a lanzar el cuarto juego, los tres últimos siguen en el top 10 de ventas'".

"Las cosas van mucho mejor de lo que pensabas", le dijo y, entonces, le entregó "un cheque de cuatro millones de dólares". Según contó, esto correspondía a los "royalties anuales", por lo que no sería el total. Aun así, no esperaba tanto, pues como mucho pasó por su cabeza la idea de un millón de dólares.