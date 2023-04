'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom' muestra su historia y 'gameplay' en su tercer y último tráiler antes de su lanzamiento

Ganondorf, Link y, por supuesto, Zelda, están a punto de aterrizar -nunca mejor dicho- en Switch, pues The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom llega en exclusiva a la consola de Nintendo el próximo 12 de mayo. Pero, antes de su lanzamiento, la compañía ha publicado el tercer y último tráiler del juego, en el que ha mostrado más contenido que nunca.

Siguiendo la estela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, esta secuela permitirá recorrer el reino de Hyrule de forma libre, pues esta épica aventura de mundo abierto hará que cada jugador elija su propio camino mientras lucha contra las fuerzas malvadas, a la vez que explora los vastos paisajes y las misteriosas islas flotantes en el cielo.

Nuevas localizaciones, entre las que se incluyen los cielos de Hyrule, nuevos peligros y nuevos puzles esperan a los fans de la saga. Todo ello con la imaginación como el único límite de la aventura, pues la mecánica de la combinación de objetos ofrecerá un sinfín de posibilidades.

Todos los elementos de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom brillan con luz propia en el tercer tráiler que se ha publicado este jueves, el último antes del lanzamiento. En él, se muestra buena parte del gameplay, desde los puzles a las peleas, pasando por la parte aérea, acuática, las monturas o la exploración.

Además, también se escucha el doblaje, en concreto, la voz de Ganondorf o Zelda, la cual está frente a la Espada Destructora del Mal o Espada Maestra.

"Vas a ser testigo del regreso del legítimo rey y del nacimiento de un nuevo mundo", proclama el malvado Ganondorf, que se muestra en todo su esplendor.

"Ahora sé lo que debo hacer, algo que de lo que solo yo soy capaz", declara la princesa Zelda, luciendo su nuevo y diferente aspecto con respecto al anterior título. "Link, tú eres nuestra última esperanza. Link, debes buscarme".