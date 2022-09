Cualquiera que no jugase al clásico de PS3 tiene ahora una nueva oportunidad. Pero es más que probable que haya muchos que sí lo hicieran, pero igualmente aprovecharán para redescubrir la historia de un modo diferente gracias al remake de The Last of Us: Parte I.

Esta primera entrega que llegó en 2013 hizo historia en la industria, por algunos aspectos de su mecánica y su trama, que se salía de lo visto hasta ahora en los survival horrors de zombis. Pero rápidamente Joel y Ellie llegaron para quedarse, pues es una saga que ya tiene nueve años de vida.

Los jugadores tuvieron este primer contacto con el mundo de The Last of Us en PS3; y, en 2014, con una remasterización en PS4; pero ahora pueden vivir una tercera primera vez con el remake que se ha lanzado este viernes para PS5 (y que llegará próximamente a PC).

Naughty Dog ha rehecho su exitoso título de cero. Y para ello no ha tenido que poner la vista muy lejos, pues todas las mejoras, novedades y funciones que la desarrolladora implementó en The Last of Us: Parte II (PS4, 2020) también están presentes en esta revisión.

Una nueva y antigua historia

Unidos por eventos más grandes que ellos, Joel y Ellie viven una aventura plagada de acción, emoción, tensión y violencia. El jugador podrá volver a explorar la historia de cómo se desarrolla su vínculo, el cual pasará por muchos altibajos, pero terminarán demostrando que se necesitan el uno al otro.

Y es que, precisamente, la compenetración entre ambos personajes es uno de los leitmotiv de The Last of Us. Pero, aunque todo lo que conquistó a los jugadores se mantiene inamovible, esta revisión permitirá también redescubrir esta apasionante historia con mecánicas mejoradas y perfeccionadas.

Comparativa entre 'The Last of Us: Parte I' de PS3 y PS5. NAUGHTY DOG

"Naughty Dog aporta casi diez años más de logros y conocimientos técnicos y los canaliza a través de la tecnología de PS5 para rediseñar el clásico actual desde cero. Este nuevo remake pretende recrear The Last of Us de un modo que se parezca a la versión original de PS3 y esté a la altura de los recuerdos de ella", señala PlayStation.

"El juego más accesible de la historia"

Si hay un objetivo principal en un remake, ese es hacer llegar un juego ya conocido a una mayor cantidad de público. Y es indudable que este título lo consigue simplemente por sus nuevas funciones de accesibilidad, tal y como señala Enrique García Cortés, de Fundación ONCE.

"Prácticamente todos los perfiles de discapacidad pueden jugar a este juego, desde visual, auditiva, algunos perfiles de discapacidad física e intelectual", declara el experto en accesibilidad durante la presentación del juego realizada este jueves. Y es que si algo ha aprendido este remake es a fijarse e imitar las buenas decisiones tomadas con la segunda entrega que se lanzó en 2020. "Esta nueva Parte I ha cogido todo lo bueno que tenía la Parte II y lo ha potenciado".

Del mismo modo opina Sergio Vera, un jugador con discapacidad visual total que contó su experiencia jugando al título. Según narró, es un amante de los videojuegos, pero suele disfrutarlos con ayuda de su novia, ya que prácticamente no ha "podido jugar a ningún título de forma autónoma" a excepción de Mortal Kombat 11 y The Last of Us: Parte II.

"Debido a las posibilidades del DualSense y el sonido envolvente me compré una PS5", apuntó Vera. Y es que estas funcionalidades le permiten aventurarse en solitario en juegos como la segunda parte y este nuevo remake.

"Tiene audiodescripción; con el sonido envolvente de los auriculares puedo detectar por dónde vienen los enemigos y dónde se sitúan los objetos, e incluso imaginar cómo son los paisajes sonoros; y el DualSense, cuyos gatillos me permiten saber el daño que le voy a hacer a los enemigos a dispararles", alabó el jugador.

"Naughty Dog ha batido su propio récord y estamos ante el nuevo juego más accesible de la historia"

La segunda entrega "está considerada el juego más accesible de la historia, y eso fue como un milagro", apuntó Sergio Vera. Por ello, "Naughty Dog ha batido su propio récord y estamos ante el nuevo juego más accesible de la historia", por lo que, teniendo en cuenta los millones de jugadores discapacitados que podrán jugar, "estamos ante el mejor remake de la historia".

Un juego que traspasa la pantalla

Sin duda, The Last of Us es un juego que ha hecho historia, y la llegada de esta tercera versión de la primera parte lo demuestra. Y es que, desde su creación, ya era un título que apuntaba maneras, tal y como confirmó Lorenzo Beteta, actor de doblaje que pone voz a Joel, a 20minutos.

"Yo he doblado muchos videojuegos y vi que este era varios escalones más en todo. Había muchas diferencias en los personajes, en las escenas, en los diálogos", destacó el intérprete. "Me parecía que aquello se parecía mucho más a mi experiencia profesional como actor de voz en cine o televisión que como actor en videojuegos, tanto por su narrativa como por la complejidad de los personajes".

De hecho, Beteta, que no es un jugador habitual de videojuegos, sí le "picó el gusanillo" de probar esta saga: "Durante el proceso de grabación, la información era muy concreta del momento que estábamos rodando. Ni siquiera tuve al final de las grabaciones una perspectiva general del juego, hasta que lo jugué y pude ver en toda su extensión la relación de los distintos personajes, el desarrollo".

"Ha sido una experiencia nueva y superagradable. Me gustó mucho, como no jugador, meterme en este mundo", añadió Lorenzo Beteta.

Y es que es evidente que el alcance del título le ha hecho ir más allá de las consolas, y HBO incluso está preparando una serie que llegará en 2023 y está protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. Pero, además, ha traspasado la pantalla, especialmente por el trasfondo de su historia.

La reserva de la edición especial estará disponible durante una semana exclusivamente para usuarios oro y plata de nuestra comunidad, hasta el viernes día 6 de mayo, y viene cargada de sorpresas 👀



↪️https://t.co/Bthf6kDd4W pic.twitter.com/IrZCBCMozX — Héroes de Papel (@HeroesdePapelES) April 29, 2022

El mundo postapocalíptico de The Last of Us, tanto sus zombis como la sociedad que se ve en la historia —que muchas veces es más peligrosa que los monstruos— ha servido de reflexión a Daniel García Raso para su libro ¿Quedará algo de nosotros?, de la editorial Héroes de Papel.

"La saga siempre me ha gustado, pero al jugar la Parte II en 2020, y con todo lo que ha habido de la pandemia, muchas de las cosas que se reflejan en el juego yo las estaba viendo en la realidad, en un estado mucho menor. Entonces, pensé, ¿qué pasaría si sucediera lo de The Last Of Us?", se planteó el autor, tal y como declaró a 20minutos.

Pues ya estaría. Solo puedo decir que es el libro con el que me he quedado más a gusto, en todos los sentidos, a pesar de ser el que más rápido he escrito. Gracias a mis héroes por dejarme escribir sobre The Last of Us. Y gracias a @Vayo_SB por escribir el prólogo. https://t.co/2RfEkDQ4fw — Daniel García Raso (@Danielgarso) April 29, 2022

"Me quise hacer esa pregunta y hacerle un homenaje al juego en forma de comentario de texto. Repasé todo, desde el diseño de juego, las mecánicas, los escenarios, el sonido, hasta luego temas que trata como la pérdida, el duelo, la moral", señaló el escritor. "Luego quise hacer una mirada a todo lo que había pasado en la pandemia".

De hecho, dentro de toda la reflexión social que supone este ensayo, la propia desarrolladora ya incluyó elementos de este tipo que incluso vivieron en sus carnes a modo de críticas machistas y homófobas. "The Last of Us: Parte II sabe captar muy bien el presente. Naughty Dog supo muy bien ver toda la cultura del odio de la alt-right (derecha alternativa) americana", opinó Daniel García Raso.

De este modo, está claro que el remake de The Last of Us: Parte I ha llegado este viernes a PS5 para volver a hacer historia en la industria, y lo hace acompañado de un buen número de novedades y alicientes que hacen al título aún más grande.