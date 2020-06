La excelencia narrativa de 'The Last of Us - Parte II' llega a PlayStation 4

Hace siete años, The Last of Us cerró la pasada generación de consolas como uno de los mejores videojuegos que vieron la luz durante la larga vida de PlayStation 3. Los jugadores han tenido que esperar toda otra generación completa –Sony ya ha mostrado su PS5– para poder disfrutar de su esperada secuela, que sale hoy para PlayStation 4.

A tenor de las primeras críticas, este ambicioso proyecto parece destinado a repetir el destino de su predecesor: convertirse en un hito dentro de la industria. The Last of Us - Parte II ha recogido las cualidades del título original y las ha llevado un paso más allá tanto a nivel técnico como jugable, con una mayor variedad de situaciones. El resultado es una aventura con una excelencia narrativa y una atmósfera cinematográfica muy superior a la media, un larguisimometraje postapoacalíptico (de 25 a 30 horas de juego) cargado de tensión y giros argumentales.

En esta ocasión, Joel cede el protagonismo a Ellie, que se ha convertido en una fuerte mujer de 19 años capaz de sobrevivir sin ayuda en un mundo plagado de peligrosos humanos infectados y otros sanos pero violentos y crueles. En su búsqueda de venganza, la joven debe poner a prueba todas sus habilidades para salir airosa: combate, sigilo, tiro con arco... La película interactiva ha comenzado.