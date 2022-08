HBO publica el primer avance de 'The Last of Us' buscando generar confianza en su futuro

Tras unas semanas donde su imagen mediática no ha hecho sino tambalearse, Warner Bros. Discovery busca recuperar la confianza de la audiencia a través del gran estreno del año en su plataforma principal, HBO/HBO Max. Así, ya está disponible el primer episodio de La casa del dragón, precuela de Juego de tronos con Matt Smith, Olivia Cooke y Paddy Considine que se ambienta siglos antes de Canción de hielo y fuego para centrarse en los conflictos de la dinastía Targaryen. Con vistas a celebrar el lanzamiento, y proclamar que las consecuencias de la fusión con Discovery (en tanto a la cancelación de estrenos y la desaparición de títulos) no son para tanto, HBO ha publicado un tráiler muy especial.

En este se dejan ver una tonelada de próximas series, entre renovadas y recién creadas, y entre originales de HBO y “Max Originals”. Para las primeras se nos promete el regreso de La materia oscura, Succession, The White Lotus, Barry o The Gilded Age además del estreno de The White House Plumbers, y en lo tocante a HBO Max (la cosecha, a priori, más maltratada por la gestión de David Zaslav) volverán Nuestra bandera significa muerte, Gossip Girl, Titans, Tokyo Vice, Hacks o And Just Like That. Entre ambos conjuntos ha brillado con luz propia, sin embargo, la esperadísima adaptación de The Last of Us, que luego de haber lanzado un par de imágenes oficiales brinda al público un pequeño teaser. Apenas llega a los 30 segundos, pero basta para ir abriendo boca.

The Last of Us surge de la asociación de HBO con PlayStation Productions, buscando insuflar nueva vida a la prestigiosa saga de Naughty Dog que se ha prolongado hasta ahora en dos juegos y un DLC enormemente aclamados. Para respetar su esencia, Craig Mazin (creador de Chernobyl) se ha aliado con el responsable de los juegos originales, Neil Druckmann, y ambos han reclutado un reparto donde destacan Pedro Pascal y Bella Ramsey como los protagonistas Joel y Ellie (llegados ambos intérpretes de Juego de tronos), rodeados de Gabriel Luna, Nico Parker, Merle Dandridge, Anna Torv o Nick Offerman. Este último se deja ver, junto a Pascal y Ramsey, en el avance de HBO.

La serie narra cómo, tras la expansión de un virus letal, la Tierra se halla sumida en un estado postapocalíptico, con buena parte de la población convertida en zombi. En este escenario un contrabandista, Joel, recibe el encargo de escoltar a una joven, Ellie, que podría tener la clave para frenar la catástrofe. The Last of Us ha concluido su rodaje, pero mediando la posproducción se espera que no se estrene en HBO hasta 2023. En los escasos segundos que le dedica la pieza, los jugadores ya han podido reconocer un diálogo directamente extraído de la obra original, cuando Joel le espeta a Ellie que “no tiene ni idea de lo que es perder a alguien”.

Puedes ver el avance (minuto 1:43) bajo estas líneas.

