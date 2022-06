Nueva imagen de ‘The Last of Us’, a cuyo reparto se han unido los actores de voz originales

Anoche tuvo lugar el Summer Game Fest, y la marca The Last of Us estuvo muy presente. Por un lado, porque Naughty Dog reveló más detalles del controvertido remake que está preparando para la nueva generación: The Last of Us Parte I revisará el título original con gráficos y jugabilidad mejorada, estilo lo que supuso hace un par de años The Last of Us Parte II. No es algo que haga especial ilusión a ciertos fans (el primer The Last of Us no ha cumplido ni una década de edad, al fin y al cabo), pero en cualquier caso no fue el único lanzamiento que destacó en la intervención de Naughty Dog, en favor de la serie que adapta el videojuego y que a cargo de HBO lleva rodándose desde verano de 2021 en Canadá.

The Last of Us está desarrollada por Craig Mazin (Chernobyl) en asociación con Neil Druckmann, director de los juegos que precisamente subió al escenario para dar un par de novedades muy jugosas. En primer lugar, anunció que el reparto de la serie de HBO iba a ampliarse con dos nombres muy conocidos por el fandom: Troy Baker y Ashley Johnson. Es decir, quienes prestaron voz y movimientos a los protagonistas Joel y Ellie en ambos videojuegos (además de que Johnson hiciera lo propio en su aclamado DLC: Left Behind). Tanto Baker como Ashley interpretarán un papel por determinar en la serie de The Last of Us, estando más que confirmado que no pueden repetir como Joel y Ellie.

¿Por qué? Porque estos serán interpretados por Pedro Pascal y Bella Ramsey, llegados ambos de Juego de tronos. Baker y Ashley, por lo demás, no son los únicos actores que compatibilizarán la serie con los videojuegos, pues también han regresado Jeffrey Pierce y Merle Dandridge. Como Tommy, el hermano de Joel que Pierce encarnó en los juegos de PlayStation, ya tiene el rostro de Gabriel Luna, este se ocupará de un personaje nuevo llamado Perry. Mientras que Dandridge sí repetirá personaje, prestando rasgos tanto en la serie como en el videojuego a Marlene, líder de la milicia de las Luciérnagas.

El fichaje de Baker y Johnson no ha sido lo más comentado del Summer Game Fest, ya que también se ha publicado otra imagen oficial de la serie. Previamente habíamos podido contemplar a Pascal y Ramsey como Joel y Ellie de espaldas, y ahora ya podemos verlos de cerca para comprobar que su indumentaria es idéntica a la del videojuego. En teoría el rodaje de The Last of Us está próximo a terminar (hay quien dice que ha durado tanto porque la idea era producir más de una temporada), así que a falta de confirmar fecha de estreno no deberíamos tardar mucho en tener tráiler.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.