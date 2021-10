La serie de ‘The Last of Us’ incluirá a un personaje totalmente original

Cada novedad que llega desde el set de The Last of Us localizado en Calgary, Canadá, apunta en la misma dirección: la gran característica de esta adaptación del videojuego de Naughty Dog es la fidelidad, respaldada por la presencia de Neil Druckmann (director y guionista original) y Gustavo Santaolalla (compositor) y un elenco que nunca se ha despegado de coordenadas bien conocidas por los jugadores. Hasta el punto de que incluso hay intérpretes que tras haber prestado sus voces en el primer The Last of Us (caso de Marlene Dandridge o Jeffrey Pierce), pero acabamos de conocer una novedad que por fin se distancia de este apego casi religioso: la presencia de un personaje 100% original, que ya tiene actor vinculado para interpretarlo en la ambiciosa producción de HBO.

Se trata de Brad Leland (visto en series como Veep, The Leftovers o la recordada Friday Night Lights, donde tenía un papel protagónico), que según ha declarado durante una entrevista colgada en YouTube por AListProductions acaba de rodar unas cuantas escenas en Canadá. “En este momento estoy vinculado a dos series de HBO, lo cual me emociona mucho… y probablemente conozcas este juego, se llama The Last of Us”, dejaba caer. La cuenta de Twitter TheLastOfUsNews ha realizado sus pesquisas y llegado a la conclusión de que Leland encarna a un tal Mr. Adler. No hemos tenido noticia de este personaje ni en el primer juego ni en la Parte II (con la que supuestamente la serie no tiene parentesco), así que ha de tratarse de una creación exclusiva.

Brad Leland (Friday Night Lights) is Mr. Adler in HBO's #TheLastofUs series.



"I've got two HBO series right now, which is exciting... I did, you probably know this game, it came from a game [...] It's called The Last of Us."



(https://t.co/XdXWP0pMKp) pic.twitter.com/w78xtbmCGB — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) October 6, 2021

Todo apunta, como podemos leer en el tuit de rigor, que Mr. Adler es un profesor a cargo de Sarah, la hija del Joel que encarna Pedro Pascal y que en la serie de HBO tiene los rasgos de Nico Parker. Esta mera identificación ya puede darnos varios detalles de cuál será el rol de Mr. Adler en la serie, pues Sarah muere al inicio del juego, justo al poco de iniciar la pandemia de corticeps que convierte a la población mundial en zombies. Si Mr. Adler es efectivamente su profesor, significará que el papel de Leland será breve, posiblemente limitado a unas escenas iniciales que no vimos en el juego, y que encontrarían a Sarah en su día a día antes de que el mundo afronte el colapso.

Esa, claro, es la opción conservadora, puesto que Adler también podría reaparecer después, y vincularse de algún modo a la aventura central de Joel y su protegida, la Ellie que encarna Bella Ramsey. Por ahora es un misterio, y solo contamos con la certeza, defendida por el showrunner Craig Mazin y el propio Druckmann, de que The Last of Us guardará una gran lealtad al material de partida. La serie aún no tiene fecha de estreno en HBO, pero sabemos que Kantemir Bagalov ya ha terminado de rodar el piloto, y que Druckmann se encargará de dirigir un episodio.

