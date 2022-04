Pedro Pascal explica en qué se parecen ‘The Mandalorian’ y ‘The Last of Us’

Cuando tanto Pedro Pascal como Bella Ramsey fueron elegidos para protagonizar The Last of Us, lo primero que llamaba la atención era el pasado común de ambos en Juego de tronos. Pero también era curioso pensar en Pascal ejerciendo nuevamente de protector de un joven de origen misterioso tras el Baby Yoda de The Mandalorian… aunque en este caso se tratara de una joven, Ellie, que se supone tiene la clave para detener la pandemia zombie en la que se centraban los videojuegos que inspiran The Last of Us. De entrada hay, por tanto, un detalle significativo que emparenta The Mandalorian con The Last of Us, aunque durante una entrevista con GQ Pascal nos ha brindado una nueva similitud.

The Last of Us lleva rodándose desde el verano pasado en Calgary, Canadá, y entre medias, de algún modo, Pascal también se las ha apañado para participar en El libro de Boba Fett (donde Mando hacía una sorprendente aparición junto a Grogu) y completar la grabación de la tercera temporada de The Mandalorian, aún sin fecha de estreno en Disney+. En lo que se refiere a la serie de HBO, la idea es que la producción no concluya hasta este verano, por lo que no cabe esperar The Last of Us hasta 2023. Antes de eso, y más allá de su presencia en Star Wars, Pascal ha estrenado La burbuja en Netflix (la nueva comedia de Judd Apatow) y pronto le veremos en The Unbearable Weight of Massive Talent junto a Nicolas Cage, aunque esta última aún no tenga fecha de estreno en España.

Pese a esta agenda tan apretadísima, Pascal ha tenido tiempo de darle vueltas a qué cosas tienen en común sus proyectos más esperados. “La forma en la que Jon Favreau y Dave Filoni tratan The Mandalorian es similar a cómo Craig Mazin y Neil Druckmann tratan The Last of Us: está en buenas manos porque les encanta. Osea, Neil creó el videojuego, pero a Craig además le encanta. Está hecha por y para las personas que lo aman. Y hay una historia muy intensa para quienes puedan estar menos familiarizados”, explica. Mazin viene de un hito de HBO como Chernóbil, mientras que Druckmann ha dirigido para Naugthy Dog tanto The Last of Us como The Last of Us Parte II.

Preguntado por la fidelidad de la serie a los juegos, Pascal revela que “tiene una forma muy creativa de honrar lo que es importante y conservar lo que es icónico, a la vez que incluye cosas que no necesariamente te esperas”. Durante la entrevista ha salido el tema de la experiencia de Pascal con los videojuegos, contando que su talento es nulo: “En cuestión de minutos tengo que pasarle el control a mi sobrino. Requiere un tipo de habilidad que no tengo”. Así experimentó The Last of Us: viendo jugar a su sobrino y observando al Joel Miller original, pero con cuidado de no imitarle para la serie de HBO. “Quise mantener una distancia saludable y dejarlo en manos de Mazin y Druckmann”.

Junto a Pascal y Ramsey, en la serie The Last of Us encontramos a Anna Torv, Nick Offerman, Gabriel Luna, Storm Reid o Merle Dandridge. Se desconoce aún si el abultado calendario de rodaje en Canadá se debe a que HBO está produciendo dos temporadas a la vez.

