Volvemos al camino: la tercera temporada de ‘The Mandalorian’ ha terminado de rodarse

Por ahora, en el calendario de Star Wars solo tenemos claro que Obi-Wan Kenobi es la siguiente serie en llegar al catálogo de Disney+. Tras un ligero retraso lo hará este 27 de mayo con un episodio doble, y más allá de eso todo son incógnitas. Teniendo en cuenta el tiempo que Andor lleva en producción, es razonable esperar que esta sea la siguiente serie de Star Wars, aunque no hay que subestimar las ganas que le ha echado Disney a la aventura de Ahsoka Tano en solitario (Rosario Dawson protagonizando Ahsoka) ni, desde luego, la tercera temporada de The Mandalorian. The Mandalorian fue la que lo empezó todo, y sus dos temporadas han logrado recuperar la fe de los fans en Star Wars.

La idea era que esperáramos un poco más de tiempo antes de una continuidad tras la segunda temporada, pero hete aquí que El libro de Boba Fett resultó estar conectada de forma determinante a las aventuras de Mando y Grogu, por lo que no hay más ansia que la razonable a la hora de esperar una nueva ración de estas aventuras. No obstante, Jon Favreau y Dave Filoni se han dado prisa con la tercera temporada de The Mandalorian (la oficial, la que no es El libro de Boba Fett) y todo apunta a que ya ha concluido el rodaje de los nuevos episodios. Así lo anunciaba la cuenta de Twitter Star Wars Stuff, en tanto a un post de Instagram ya borrado. Podemos, no obstante, darle credibilidad pues lo ha retuiteado Carl Weathers, intérprete de Greef Karga en la serie de Disney.

Weathers debutó como director en un episodio de la segunda temporada, y ha vuelto a hacer lo propio en esta tanda. Al anuncio de que el rodaje ha concluido, Weathers añade “¡y qué temporada tan maravillosa!”. Que haya ido tan rápido la producción no implica que hayan trascendido detalles sobre qué esperar de la tercera temporada de The Mandalorian, más allá del fichaje de Christopher Lloyd para un personaje episódico. Seguro que, a medida que avance la posproducción y se concrete una fecha de estreno, vamos sabiendo más.

