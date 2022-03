¡Santo cielo! Christopher Lloyd estará en la tercera temporada de ‘The Mandalorian’

No es mucho lo que se sabe de la tercera temporada de The Mandalorian. Ni siquiera si tras lo visto en su supuesto spin-off, El libro de Boba Fett, sería apropiado llamarla tercera temporada. Y sin embargo, las aventuras de Mando y Grogu suponen hoy día el activo más potente de Star Wars, habiendo propulsado una cantidad obscena de nuevas series en acción real en preparación mientras que la continuidad de su segunda temporada aparentaba verse comprometida por el largo rodaje de The Last of Us en Canadá: la esperada serie que también tiene a Pedro Pascal de protagonista iba a estar gestándose durante todo un año, poniéndole muy difícil la agenda al actor para volver a cuidar de Baby Yoda.

Parece, sin embargo (y quizá porque la actuación de Pascal como Din Djarin puede resolverse con unos cuantos audios de WhatsApp) que los responsables de The Mandalorian han descubierto cómo ponerse con la tercera temporada cuanto antes, puesto que The Hollywood Reporter anuncia que el rodaje ya ha empezado en California. Durante este mismo reporte, además, informa de un primer gran fichaje: nada menos que Christopher Lloyd, Doc Brown en la amada trilogía de Regreso al futuro. Lloyd ya había participado en una gran franquicia galáctica cuando en 1984 interpretó al Comandante Kruge para Star Trek III: En busca de Spock, y se desconoce cuál será su personaje en la serie.

Hace poco le vimos como el padre de Bob Odenkirk en el film de acción Nadie, y Disney anuncia ahora su fichaje con la aclaración de que será “una estrella invitada”. Cero sorpresas: The Mandalorian ha acumulado a varios intérpretes de su renombre en sus filas, en varias ocasiones para que aparecieran en un único episodio, caso de Michael Biehn o Timothy Olyphant (aunque Cobb Vanth tuvo un poco más de recorrido). Será lo mismo que ocurra con Lloyd, limitado a un episodio o dos, pero no deja de ser una gran incorporación para una temporada esperadísima. Sabiendo que ya está oficialmente en marcha cabe esperar que llegue a Disney+ el año que viene, pero antes vendrían otras series de Star Wars.

Que podamos confirmar, Obi-Wan Kenobi, previsto su estreno en la plataforma de streaming para este 25 de mayo. Luego vendría Andor ejerciendo de precuela para Rogue One: Una historia de Star Wars y, quizá, Ahsoka, con Rosario Dawson retomando su papel tras debutar en la segunda temporada de The Mandalorian. Junto a la tercera temporada de The Mandalorian, en el firmamento galáctico se vislumbran otras series en desiguales fases de preparación como Lando, The Acolyte o Star Wars: A Droid Story.

