‘The Mandalorian’: A George Lucas le preocupa que Baby Yoda no esté recibiendo entrenamiento suficiente

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE EL LIBRO DE BOBA FETT]

Si hace un par de años le hubieras preguntado a George Lucas por Star Wars, es probable que su respuesta no hubiera sido agradable. El creador de La guerra de las galaxias le vendió Lucasfilm a Disney en 2012, siendo contratado originalmente como consultor en los nuevos proyectos de la franquicia. Los desacuerdos con respecto al rumbo creativo de Star Wars no tardaron en surgir, y Lucas se distanció del todo entre críticas a la falta de originalidad de estas películas. Pero, como en tantos otros casos, The Mandalorian supuso un punto y aparte. Por primera vez en décadas, los aplausos del fandom parecían unánimes, y Lucas tampoco se resistió a cantar sus alabanzas.

A principios de 2020 una foto publicada por Jon Favreau confirmó que Star Wars y Lucas habían hecho las paces, gracias a una pequeña e irresistible criatura llamada Baby Yoda (luego bautizada oficialmente como Grogu). Desde entonces no habíamos vuelto a saber nada sobre las opiniones de Lucas acerca del recorrido de Star Wars, pero gracias a un libro de reciente publicación (The Art of The Mandalorian: Season 2) hemos descubierto que el cineasta sigue muy interesado en qué pasa con Grogu. Hasta el punto de que siente una suerte de filiación paterna similar a la que experimentó en su día Werner Herzog, y desde luego a la que todos sentimos.

El citado libro documenta la producción de la segunda temporada de The Mandalorian, y según se hace eco IndieWire Lucas volvió a visitarla. Dave Filoni, uno de los responsables principales de la serie, recuerda con cariño esta visita, y lo que habló con Lucas. “Tuve una charla con George, en un momento dado, sobre el Niño. Su principal preocupación era que debía tener un entrenamiento adecuado”. Así es, al director de La guerra de las galaxias le preocupa la formación de Grogu. No es de extrañar, teniendo en cuenta que su gran referente es un Maestro Jedi tan venerable como Yoda.

Cabe ahora preguntarse cómo habrá reaccionado Lucas al devenir de The Mandalorian. Al final de esta segunda temporada Grogu se marchaba con Luke Skywalker para recibir adiestramiento Jedi, pero esto se desdijo completamente en El libro de Boba Fett. Ahí, Luke le daba la opción a Grogu de seguir entrenando con él o mantenerse al lado de Mando, a quien había cogido tanto cariño, y el bebé se decantó por lo segundo. Lo que significa que igual ya no puede ser un Jedi, pero también que a buen seguro regresará en la tercera temporada de The Mandalorian. Seguro que Lucas se alegra tanto como nosotros.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.