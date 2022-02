Malas noticias: la serie de ‘The Last of Us’ no estará lista para 2022

No es que nos pille desprevenidos: al poco de confirmarse que la serie de The Last of Us iba a rodarse en Calgary, Canadá, el plan de rodaje indicaba que la cosa iba para largo. Y es que la idea era que la fotografía principal se prolongara a todo un año, desde el verano de 2021 al del 2022 que hemos empezado; de ahí que esto complicara las cosas a la continuidad de The Mandalorian y, sobre todo, que varios fans especularan con que HBO quería rodar dos temporadas de golpe. En base a la cantidad de dinero invertida en The Last of Us (y a semejanza de lo que sucede con El señor de los anillos de Amazon, cuyo presupuesto obligaba a varias temporadas) no dejaba de ser lógico.

Pero el caso es que ya está confirmado: no vamos a ver The Last of Us en 2022. Casey Bloys, jefe de contenidos de HBO Max, lo siente mucho, pero así son las cosas. “No se va a emitir en 2022; todavía están rodando en Canadá. Imagino que será en el 23. He visto algunos episodios y estoy muy emocionado”, le ha explicado a Deadline. Es una información que contribuye a matizar la euforia del público tras la recentísima experiencia Uncharted: película basada igualmente en unos videojuegos de Naughty Dog, está funcionando muy bien en taquilla y se ha topado con reseñas razonablemente positivas, en lo que sin duda es una buena forma de legitimar la creación de PlayStation Productions.

Esta filial de Sony busca construir todo un compendio de series y películas basadas en famosas IPs de las consolas, siendo Uncharted el primer exponente de este proyecto pero yéndole justo detrás The Last of Us, en manos de HBO. De ahí que esté involucrado alguien tan importante para la cadena como Craig Mazin (creador de Chernobyl) al mismo tiempo que Neil Druckmann y Gustavo Santaolalla, director y compositor respectivamente de los juegos. “Craig hizo Chernobyl para nosotros; es un escritor y director fantástico. Lo que he visto parece increíble y me emociona mucho, pero no será en el 22”, insiste Bloys.

The Last of Us ha prometido gran fidelidad a los juegos originales, y la sensación de que podíamos verla en 2022 venía del buen ritmo con el que parece que se está desarrollando la producción. Desde que empezó el verano pasado, por otra parte, se han ido anunciando periódicamente nuevos fichajes: Pedro Pascal y Bella Ramsey serán los protagonistas Joel y Ellie, viajando a través de unos EE.UU. postapocalípticos. Fueron los primeros en ser anunciados, pero a lo largo de meses posteriores hemos sabido de la incorporación de Anna Torv, Nico Parker, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Nick Offerman o Storm Reid.

Bloys no ha aclarado si podemos esperar el estreno para principios o finales del año que viene.

