Nuevas aventuras en el horizonte: Así adelantan las escenas poscréditos el ¿futuro? de la saga ‘Uncharted’

Parecía complicado llevar al cine unos juegos ya de por sí tan cinematográficos como Uncharted. O, si no complicado, sí al menos ofrecer alicientes a los jugadores. A falta de ver cómo se desempeña en taquilla, la película de Uncharted dirigida por Ruben Fleischer se ha topado con críticas mayormente positivas, que alaban al Nathan Drake interpretado por Tom Holland. Uncharted es, además, la primera película lanzada por PlayStation Productions bajo el amparo de Sony; filial que busca explotar con series y largometrajes los juegos más célebres de la cabecera. Así tenemos Uncharted y la futura serie de The Last of Us, pero también posibles secuelas de la primera.

Como viene siendo habitual en el cine comercial, Uncharted está concienciada con dar pie a continuaciones. Su propio carácter de precuela así lo atestigua, al abordar la historia de Nate cuando era más joven que lo visto en los juegos y su relación recién nacida con Sully, a quien encarna Mark Wahlberg. Uncharted también presenta a un personaje tan querido por los gamers como es Chloe Frazer, encarnado por Sophia Ali, y de cara a un futuro que apadrinaría la potencial recaudación de Uncharted, esta concluye con las previsibles escenas poscréditos. Dos, concretamente, entregando cada una pistas distintas de cara a lo que podría ser Uncharted 2.

Antes de centrarnos en ella, un apunte: la juventud de Drake ya ha sido explorada en los juegos. Específicamente en la tercera y cuarta entrega, La traición de Drake y El desenlace del ladrón, que mediante flashbacks nos contaban tanto el encuentro de Nate con Sully como su relación con su hermano Sam. Esta último también está presente en la película, de ahí que se pueda entender Uncharted como una adaptación conjunta del tercer y el cuarto juego, y esto determine cómo nos podamos imaginar su secuela cinematográfica. Incluso un posible spin-off, en sintonía a lo visto en la propia Naughty Dog que ha creado la saga para dos generaciones de consolas de PlayStation.

A partir de aquí, spoilers de Uncharted.

Sam y Nate en 'El desenlace del ladrón' Naughty Dog

Reunión fraternal

Conocemos a Sam en flashbacks de Uncharted, al igual que en El desenlace del ladrón. Al igual que en el cuarto juego, además, Sam está desaparecido en el tiempo en que se desarrolla la historia, descubriendo Nate algo más tarde que su hermano mayor murió asesinado por Braddock (Tati Gabrielle). No obstante, y acentuando la semejanza con la obra de Naughty Dog, al final resulta que Sam sigue vivo. Lo descubrimos en la primera escena poscréditos, que en realidad tiene lugar justo antes de que entren los créditos finales, cuando la acción pasa a una misteriosa cárcel donde un preso escribe unas cartas…

Naturalmente, es Sam quien ha estado mandando misivas a su hermano pequeño, llenas de pistas para tener éxito en su búsqueda del oro de Magallanes y Elcano. Todo apunta a que en la secuela de Uncharted asistiremos al reencuentro entre Sam y Nate. Por la vía de las consolas ya hemos podido ver cómo se desarrolla. Y es que la reaparición de Sam es el desencadenante de la trama de El desenlace del ladrón, cuyos flashbacks por otra parte son muy similares a las escenas que comparte un Nate niño junto a Sam en el orfanato, cultivando una creciente pasión por los tesoros escondidos.

Al inicio de El desenlace del ladrón Nate cree que su hermano ha muerto, y deseoso de jubilarse mantiene una vida de pareja y sin sobresaltos con Elena, su gran amor. Esta tranquilidad se verá comprometida cuando Sam vuelva a su encuentro, y le revele que todos estos años estuvo prisionero en una cárcel de Panamá. Si ha conseguido salir de ella es porque ha hecho un trato con el narcotraficante Héctor Alcázar, según el cual debe localizar el tesoro del pirata Henry Avery. Así que Sam pide ayuda a su hermano, y ambos recurrien a Sully para lanzarse a la aventura.

Con matices (Nate aún no conoce a Elena, y es muy joven para pensar en retirarse) este podría ser perfectamente el esqueleto argumental de Uncharted 2.

Gabriel Roman en 'Uncharted' Naughty Dog

Tu nombre me suena

La segunda escena poscréditos sí tiene lugar, propiamente, después de los créditos principales. Entonces vemos cómo Nate se reúne con un personaje que responde al nombre de Roman y encarna Pilou Asbæk (visto en Juego de tronos). Ambos hablan del paradero de El Dorado, y justo entonces tiene lugar una refriega de la que Nate consigue escapar gracias a la aparición de Sully, que regresa con el flamante bigote que siempre ha portado en los juegos.

El Dorado no es solo la ciudad perdida más famosa de la ficción de aventuras, sino también el objetivo del primer Uncharted, El tesoro de Drake. Que Nate y Sully la busquen confirmaría que el cine ya ha alcanzado el punto en el que los videojuegos iniciaron su andadura, y esto es muy prometedor porque significa que Chloe Frazer reaparecería de un momento a otro (como hace en los juegos, habiendo debutado en la aplaudida segunda entrega, El reino de los ladrones) y, sobre todo, que Nate podría por fin conocer a Elena, un personaje básico de la saga de Naughty Dog con quien acabará teniendo una hija en común.

Elena, como una periodista de armas tomar, hizo su aparición en El tesoro de Drake, como también lo hizo un cazatesoros rival de Sully y Nate: Gabriel Roman. El parecido con el nombre del personaje de Asbæk no puede ser casualidad.

Nadine Ross y Chloe Frazer en 'El legado perdido' Naughty Dog

Y, puestos a soñar...

Puede que lo que más haya sorprendido a los fans del videojuego es que un personaje tan famoso como Nadine Ross aparece también en Uncharted… pero no se llama Nadine Ross. Este personaje debutó en El desenlace del ladrón como la guardaespaldas del villano de turno, Rafe. Es un enemigo, pues, que le pone las cosas tan difíciles a Nate y Sully como hace en la película, aquí llamándose Braddock y siendo interpretada por la citada Tati Gabrielle. En un giro cercano al tercer acto, Braddock asesina a quien se supone que tiene que proteger, el Moncada de Antonio Banderas, y se convierte en el gran enemigo a batir.

Su destino al final de Uncharted queda en la ambigüedad. No sabemos si está viva o muerta, pero sí que Chloe Frazer sigue con ganas de aventuras, lo que nos hace pensar en la última entrega de Uncharted hasta la fecha, El legado perdido. Titulado extraoficialmente Uncharted Señoras, la trama de este juego se aleja de Nathan Drake para darle el protagonismo a Chloe… y, sí, a Nadine. Ambas unen fuerzas para buscar su propio tesoro, y no es una mala idea de cara a un futuro spin-off cinematográfico.

Braddock y Chloe ya se han visto las caras en la película y no se han llevado muy bien, pero el mundillo de la caza de tesoros puede crear aliados insospechados.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.