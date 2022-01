Storm Reid (‘Euphoria’) se une a ‘The Last of Us’ con un personaje muy querido por los fans

La adaptación de The Last of Us a cargo de HBO comenzó su rodaje a mediados del verano pasado en Calgary, Canadá. Lo hizo con previsiones de extenderse durante un año, de ahí que varias voces especularan con que se iba a grabar más de una temporada o, al menos, que la única desarrollada tendría una ambición desmedida. Parece claro que la serie recorrerá buena parte del argumento del primer juego de Naughty Dog, como han venido ejemplificando varios fichajes realizados cuando ya las cámaras estaban rodando. El último de ellos es vital, y uno capaz de alegrar enormemente al fandom.

Desde que las fiestas navideñas concluyeron y el equipo que lideran Craig Mazin y Neil Druckmann (director de los videojuegos originales) volvió a Calgary, las redes sociales se llenaron de rumores sobre una incorporación de gran importancia para el personaje de Ellie, interpretado por Bella Ramsey. Semanas después, Deadline los confirma: HBO ha fichado a Storm Reid como Riley Abel. Es muy posible que el rostro de Reid te suene, pues ha aparecido en películas como Un pliegue en el tiempo o El hombre invisible paralelamente a ser la hermana de Zendaya en Euphoria y la hija de Idris Elba en El Escuadrón Suicida.

A sus 18 años, Reid se está labrando un prestigio considerable, y el personaje que le toca encarnar en The Last of Us podría reforzarlo. Porque, ¿quién es Riley? Pues un personaje que pudimos conocer de cerca en el DLC de The Last of Us, publicado tiempo después de la obra original. La historia de Left Behind se desarrollaba poco antes de los acontecimientos de The Last of Us y buscaba profundizar en la biografía de Ellie, antes de descubrir que era inmune a la enfermedad que condenó al mundo al apocalipsis zombie y de que conociera a Joel (interpretado por Pedro Pascal en la serie).

Así pues, Left Behind se centraba en una excursión a un centro comercial abandonado que Ellie hacía en compañía de su mejor amiga, Riley. Antes de que la tragedia las encontrara, Riley se revelaba como el gran interés romántico de la protagonista de The Last of Us, ganando una enorme profundidad de golpe. Que Riley, con el rostro de Reid, vaya a aparecer en la serie de HBO vuelve a ejemplificar la fidelidad que Mazin y su equipo le profesarán a la obra de Naughty Dog, posiblemente abundando en flashbacks y escenas que nos ayuden a conocer mejor a sus protagonistas.

La serie, que cuenta con la música del mismo compositor de los juegos (Gustavo Santaolalla) tiene en su reparto a Anna Torv, Merle Dandridge, Nick Offerman, Nico Parker o Gabriel Luna como el hermano de Joel, Tommy. HBO aún no le ha dado una fecha de estreno, y teniendo en cuenta el calendario de rodaje cabe esperarla, siendo optimistas, para finales de este año.

