La serie de 'The Last of Us' llegará a principios de 2023

El calendario de rodaje de The Last of Us sorprendía por su extensión: la idea de HBO era desplazarse a Calgary, Canadá, y tirarse grabando la serie un año entero, del verano de 2021 al de 2022. La producción está completando su fotografía principal entre rumores de que HBO habría aprovechado para rodar más de una temporada, y sin que esté muy claro cómo han gestionado la agenda de Pedro Pascal, que habría logrado alternar The Last of Us con su presencia en los próximos episodios de The Mandalorian. Sea como sea, la serie está ultimando sus preparativos, por lo que no debería tardar en fijar una fecha de estreno. Casey Bloys, jefe de contenidos de HBO y HBO Max, ha estado muy cerca de hacerlo.

Entrevistado por The Hollywood Reporter, Bloys da cuenta de su excitación por el estreno de La casa del dragón (precuela de Juego de tronos) para este 21 de agosto, amén de confirmar que el año que viene regresarán hits de la cadena como Succession, The White Lotus o Barry. En un momento dado, el ejecutivo también ha dejado caer una fecha aproximada para el estreno de The Last of Us: “será en torno a principios de 2023”. La estimación encaja con lo que sabemos de la serie, cuya posproducción se alargaría para lo que queda de año y estaría lista para desembarcar en HBO en 2023, algo después del lanzamiento del remake de The Last of Us (retitulado The Last of Us Parte 1) para este septiembre.

Sobreponiéndose a la supuesta maldición que conlleva adaptar al cine un videojuego de éxito, el proyecto de The Last of Us tiene muy ilusionados a los fans de la saga de Naughty Dog, más allá de unas primeras imágenes que desvelan una considerable fidelidad al material de partida. El gran reclamo es el equipo reclutado: Neil Druckmann y Gustavo Santaolalla, director y compositor de los juegos originales, se unen a Craig Mazin (Chernobyl) como creador de la serie, mientras que en el reparto destacan Anna Torv, Nick Offerman, Merle Dandridge o Gabriel Luna.

La serie se ambienta en un mundo postapocalíptico donde un contrabandista, Joel (Pascal) recibe la misión de proteger a una joven, Ellie (Bella Ramsey) que podría tener la clave para frenar la pandemia que ha convertido a buena parte de la población en zombies. El proyecto de The Last of Us nace de un acuerdo entre HBO y PlayStation Productions, estudio que este mismo año estrenó la película de Uncharted.

