Nintendo muestra el primer vídeo del nuevo 'Return to Monkey Island' y novedades de 20 juegos más en su última presentación

Este martes, tuvo lugar un Nintendo Direct Mini: Partner Showcase que tenía más bien poco de mini. La 'gran N' mostró más de 25 juegos en apenas 26 minutos, entre los cuales destacó el primer gameplay de Return to Monkey Island.

La compañía anunció algunos de los recopilatorios que han llegado y llegarán a Switch: Mega Man Battle Network Legacy Collection (2023), un título que reúne diez de los juegos de Game Boy Advance del famoso personaje de Capcom; o Portal: colección complementaria (ya está disponible), que incluye los dos juegos de la famosa saga de Valve.

También aterrizarán en la consola, aunque por separado, Persona 5 Royal (y su DLC) el próximo 21 de octubre; Persona 4 Golden, que llegará en 2023; y Persona 3 Portable, versión de la PSP que aún no tiene fecha de lanzamiento.

Los personajes más retro también tuvieron su momento, pues el 26 de agosto verá la luz PAC-MAN WORLD Re-PAC, un remake del juego de plataforma en tres dimensiones que se lanzó originalmente en 1999 para PlayStation.

El Nintendo Direct Mini: Partner Showcase también adelantó novedades de algunos de sus juegos ya anunciados, como Mario + Rabbids Sparks Of Hope, la segunda entrega del juego de estrategia táctica de Nintendo y Ubisoft que llegará el 20 de octubre; también Sonic Frontiers, el juego de mundo abierto de Sega que llegará en invierno; o Minecraft Legends, juego de estrategia basado en el universo de Minecraft.

Pero, sin duda, el vídeo que más destacó fue el de Return to Monkey Island, pues la nueva entrega de la saga que nació en 1990 se anunció el pasado mes de abril, pero Nintendo ha mostrado ahora el primer gameplay en el que muestra el nuevo estilo artístico. La aventura gráfica llegará en exclusiva a Nintendo Switch este 2022.

Novedades sobre la nueva expansión Monster Hunter Rise: Sunbreak; el lanzamiento de NieR:Automata The End of YoRHa Edition, que supone la llegada del juego de PS4 a Switch; o Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom, la versión del famoso juego de gestión de recursos centrada en el anime del gato cósmico, son otros de los contenidos que el Nintendo Direct Mini: Partner Showcase presentó.