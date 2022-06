El nuevo videojuego de Shin Chan para PS4 y Switch confirma su lanzamiento en Occidente con textos en español

Los fans de Shin-chan están de enhorabuena, pues parece que se han oído sus plegarias y su nuevo videojuego llegará finalmente a las consolas PS4 y Switch de todo el mundo, y además con multilenguaje.

El pasado mes de diciembre, Nintendo realizó una presentación a nivel internacional en la que mostró algunos de sus títulos, pero la versión japonesa era notablemente diferente: anunció un juego más, Crayon Shin-chan: Ora to Hakase no Natsuyasumi – Owaranai Nanokakan no Tabi.

Esto provocó decepción, y una suerte de petición popular para reclamar que el título llegara a Occidente. Y finalmente así será, pues se ha confirmado que estará disponible en agosto en todo el mundo.

Bajo el nombre Shin-chan: Me and the Professor on Summer Vacation – The Endless Seven-Day Journey (Shin-chan: El profesor y yo de vacaciones de verano - El viaje interminable de siete días), el juego se lanzará con textos en español, inglés, alemán, portugués y japonés.

El título ya está disponible en el país nipón en digital, pero también recibirá próximamente una versión física. Aunque, por el momento, se desconoce en qué formato llegará a Europa.

El juego comienza con un viaje de negocios de Hiroshi a la isla de Kyushu, por lo que se lleva a toda la familia Nohara. Al llegar allí, un desconocido les ofrece una extraña cámara, y Shin-chan la acepta para poder fotografiar su viaje. Sin embargo, las cosas y criaturas que avista son de lo más inesperadas, y aquel hombre parece hacerse llamar Profesor Malvado, por lo que no es del todo de fiar...