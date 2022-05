Sony Interactive Entertainment (SIE) ha anunciado la fecha de lanzamiento de PlayStation Plus, su ya conocido servicio online al que le han dado un nuevo giro, con nuevas suscripciones y un sorprendente catálogo de videojuegos para PS4 y PS5.

El renovado PlayStation Plus llegará a España el 22 de junio a los usuarios que ya estén suscritos, mientras que el 23 de junio estará disponible para todos.

Este servicio, que pretende plantar cara al Xbox Game Pass, se aúna con PlayStation Now para mejorar el clásico PlayStation Plus con un gran catálogo de juegos -que se irá actualizando- en sus tres niveles diferentes de suscripción.

PlayStation Plus Essential (8,99 euros al mes), que tiene los beneficios que el servicio que ha existido hasta ahora; PlayStation Plus Extra (13,99 euros), que incluye todo lo anterior más un catálogo de hasta 400 juegos nuevos; y PlayStation Plus Premium (16,99 euros), que ofrece lo mismo que los otros dos servicios, la posibilidad de jugar por streaming y 340 títulos adicionales entre los que se incluyen clásicos de PS3, PS2, PSP y PSX.

En este último paquete, PlayStation también incluye la prueba de juegos triple A como Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Horizon Forbidden West o Cyberpunk 2077. Y en el Extra y el Premium añade el paquete Ubisoft Classics, con juegos como Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 4 o For Honor.