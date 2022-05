Nintendo ha mostrado este miércoles un buen puñado de juegos en su Indie World, la presentación online de títulos de pequeños estudios que están por llegar a Switch.

"Desde Suecia y Australia hasta Japón", los orígenes de todos estos juegos son muy variados. Los fans estaban expectantes ante los anuncios que estaban por llegar, pues algunos títulos indie no tiene nada que envidiar a los de grandes compañías, y los fans de algunos de ellos son incluso mayores.

En este caso, han sido 20 los juegos que han mostrado, la mayoría de ellos fechados para distintas fechas de 2022. De hecho, cuatro de ellos ya están disponibles: Mini Motorways, un juego en el que el jugador crea carreteras y maneja el tráfico; Soundfall, un título de exploración de mazmorras centrado en la música; Gibbon: Beyond the Trees, un plataformas con un original apartado artístico dibujado a mano; y OPUS: Echo of Starsong - Full Bloom Edition, la edición definitiva del juego de aventuras al estilo de una novela visual.

Otro de los títulos que han mostrado ha sido Card Shark, un juego de aventuras con estrategia, intriga y engaños que se lanzará el 2 de junio, pero que ya tiene una demo gratuita disponible.

SILT (junio), Wayward Strand (21 de julio), Totally Accurate Battle Simulator (TABS) (verano), Cursed to Golf (verano) Ooblets (verano), OneShot: Gold Machine Edition (verano), ElecHead (verano), We are OFK (verano), Idol Manager (25 de agosto), Batora: Lost Haven (otoño), A Guidebook of Babel (otoño), Cult of the Lamb (2022) y Wildfrost (invierno) son los otros títulos que han mostrado y que llegarán este año. Así como Gunbrella y Another Crab's Treasure, que se lanzarán en Switch en 2023.

Sin embargo, entre tantos anuncios, los fans han echado en falta una de las estrellas de los títulos indie de la que llevan tiempo deseando noticias: Hollow Knight: Silksong.

No son pocos los que esperan más información, así como la fecha de lanzamiento, de la secuela del famoso metroidvania creado por Team Cherry. El juego fue anunciado en febrero del 2019, por lo que algunos pensaban que sería este Nintendo Indie World el elegido para mostrar novedades.

De hecho, Hollow Knight: Silksong ganó recientemente el premio Unity Award 2021 al juego más esperado, por lo que hay muchas expectativas puestas en él, y su desarrolladora aseguró que no faltaba mucho para conocer nuevas noticias.