Con la llegada del final de 2021, muchas son las organizaciones que están haciendo un repaso al año, y la industria de los videojuegos no es una excepción. Mientras que los Game Awards ya celebraron su entrega de premios y eligieron, entre otras categorías, al codiciado Juego del Año (GOTY). Y, del mismo modo, lo ha hecho la revista Time, que ha otorgado a Nintendo este galardón.

El magazine, que también ha elegido a su Persona del Año (Elon Musk), ha elaborado un top de los 10 Juegos del Año 2021, una lista que lidera Metroid Dread, el último juego de la saga que se lanzó a principios de octubre para Nintendo Switch.

Y, en la cola del ranking -lo cual no quiere decir que sea una mala posición, sino que lo consideran el décimo mejor- está It Takes Two, juego cooperativo que curiosamente es el que ganó el premio de Juego del Año de los Game Awards.

Pero, lo que más destaca del top es la gran presencia de títulos independientes, pues hay un total de tres indies: Sable (9), Chicory: A Colorful Tale (4) e Inscryption (2).