Rick Astley trolea a los jugadores de 'Marvel's Guardians of the Galaxy' colando su clásico meme en el juego

Desde este miércoles, los jugadores ya pueden disfrutar de los Guardianes de la Galaxia en el nuevo videojuego de Eidos-Montréal para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y PC. Pero, los que más lo hayan explorado, han podido encontrar ya un pequeño easter egg, un troleo de lo más extendido en internet.

Los más de mil millones de visualizaciones en YouTube acreditan el éxito del tema Never Gonna Give You Up, de Rick Astley, y también el éxito de su meme, al que llaman 'Rickroll'. Por ello, cualquier persona que se tope con él lo reconocerá y se reirá, a pesar de haber sido víctimas de su troleo.

Durante un momento de la historia en la que el usuario ha de elegir entre dos opciones, la izquierda o la derecha, los jugadores que elijan la derecha verán cómo Star-Lord activa su mítico walkman y empezará a sonar la famosa canción y a aparecer la imagen de Rick Astley en pantalla.

Pero la cosa no ha quedado ahí, pues en Marvel's Guardians of the Galaxy han querido ir más allá y ha sido el propio cantante el que ha colaborado con ellos para trolear a los jugadores en este juego en el que cobra gran importancia la música de los 80.

"Durante años he estado aguardando, esperando con paciencia el momento perfecto para recuperar la propiedad del 'Rickroll'. Cuando me enteré de que Never Gonna Give You Up iba a aparecer en Marvel's Guardians of the Galaxy, ¡supe que el momento había llegado!", declara Astley, quien ha protagonizado un divertido vídeo para la desarrolladora.

"Como el juego cuenta más que nada con temas de los 80, imagino que muchos jugadores, sobre todo los más jóvenes, escucharán por primera vez algunos de los temas incluidos. ¡Espero que las canciones animen e inspiren a los jugadores tanto como a mí y hagan que quieran darlo todo mientras salvan la galaxia!", añade.