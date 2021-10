Los 'Guardianes de la Galaxia' llegan a PC y consolas con una aventura de acción, humor irreverente y exploración espacial

Los fans de las aventuras galácticas de Marvel están de enhorabuena, pues sus héroes favoritos regresan, aunque no en la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia, sino en su nuevo videojuego que se estrena este miércoles.

Marvel's Guardians Of The Galaxy, de Eidos-Montréal (de Square Enix), llega en formato físico y digital a PS4, PS5, Xbox One, Xbos Series y PC, y en Nintendo Switch solo en digital.

En esta aventura para un jugador, el usuario se pone en la piel del mítico Star-Lord, quien, junto a sus inseparables Gamora, Drax, Rocket y Groot, se aventurará en una historia llena de acción, combates y exploración espacial.

Pero, siguiendo la estela de los cómics y las películas, Marvel's Guardians Of The Galaxy cuenta un tono irónico y un humor irreverente que, además, está amenizado por temas clásicos de los 80 de Bonnie Tyler, Rick Astley o KISS, entre otros.

Los fans de la saga podrán conocer una trama nueva en la que descubrirán nuevos superhéroes, villanos y mundos sin olvidar elementos clásicos de los cómics como 40 atuendos diferentes de los Guardianes de la Galaxia.