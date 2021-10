'Star Ocean', 'The King of Fighters' y 'Five Nights at Freddy's', entre los nuevos anuncios de PlayStation

Más de 20 minutos llenos de novedades marcaron el State of Play de PlayStation este miércoles. Este evento digital estuvo lleno de pequeños desarrolladores que, cada vez más, llevan sus juegos a las consolas de la compañía, llenando PS4 y PS5 de títulos con mecánicas innovadores y un apartado gráfico sorprendente y muy artístico.

Aunque algunos jugadores esperaban anuncios o adelantos de grandes sagas, la presentación online estuvo plagada de juegos más pequeños, pero no por ello menos conocidos o peores. Y es que, desde el principio, se apuntó que no se mostraría ningún first party como God of War: Ragnarok u Horizon: Forbidden West.

Deathverse, que llegará en 2022 a PS5 y PS4, fue el primer juego que se anunció. Un multijugador de estética steampunk con supervivencia y combates cuerpo a cuerpo que sigue la estela de Let it Die, título lanzado en 2016 para PS4.

Death's Door, título indie de Devolver que llegará el 23 de noviembre a PS4 y PS5, es otro de los títulos mostrados, una aventura de acción isométrica que, además, trae como regalo el juego Titan Souls si se reserva a través de PS Store.

Otro de los juegos que sorprendió fue Little Devil Inside, el cual, tras un año de espera, mostró su atractiva mecánica y el cuidado estilo artístico que presenta un mundo a modo de maqueta. El juego de supervivencia de Neostream Interactive llegará a PS5, pero no tiene aún fecha de lanzamiento.

We Are OFK; The Isle of Bigsnax, expansión de Bugsnax; Kartrider Drift o First Class Trouble son otros de los títulos que coparon el State of Play, pero también estuvieron presentes otras conocidas sagas.

Star Ocean, la famosa franquicia JRPG de Tri-Ace y Square Enix, presenta su nueva entrega con The Driving Force, que llegará en 2022 a PS5 y PS4.

Five Nights at Freddy's Security Breach también atemorizará PS4 y PS5 a partir del 16 de diciembre. El survival horror en primera persona pone al jugador en la piel del pequeño Gregory intentando sobrevivir a una noche terrorífica.

Por su parte, las peleas más clásicas llegarán a PS4 y PS5 el 14 de febrero de 2022 gracias a la beta abierta de The King of Fighters XV que acaban de anunciar. El evento digital ha mostrado en movimiento a Dolores, un nuevo personaje de la saga, y se han revelado los detalles de este adelanto que durará dos días y ofrecerá 8 luchadores y modo offline y online.