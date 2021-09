Esta semana, se anunció por sorpresa el nuevo Nintendo Direct en el que la compañía nipona mostró algunos de sus nuevos juegos y novedades de algunos de sus títulos ya existentes. Y, sin duda, la presentación estuvo marcada por algunas nuevas entregas de famosas sagas, y, como no podía ser de otra forma, también por Super Mario.

La nueva expansión de Monster Hunter Rise -Sunbreak-, que llegará en verano de 2022, abrió el directo en YouTube, y se ha adelantado que habrá presentaciones futuras para mostrar al último combatiente que llegará a Super Smash Bros. Ultimate, que se anunciará el 5 de octubre, y otra sobre Animal Crossing: New Horizons que será en octubre.

Nintendo también ha mostrado más de Mario Party Superstars, el nuevo título de minijuegos de la saga que llegará a Switch en 29 de octubre con modos cooperativos y online y mapas clásicos de Nintendo 64; y el inminente y esperado Metroid Dread, que se lanzará el 8 de octubre.

Chocobo GP, el juego de carreras de Square Enix que se lanzará en 2022; Castlevania Advance Collection, recopilatorio de los títulos de Game Boy Advance que ya está disponible; y Voice of Cards: The Isle of Dragon Roars, juego RPG de cartas de Yoko Taro -creador de la saga Nier- que llegará a la consola el 28 de octubre, han sido otros de los anuncios más destacados.

Pero, sin duda, lo que más llamó la atención es que, por fin, mostraran Bayonetta 3, esperada tercera entrega de la saga anunciada en 2017, pero ya se ha confirmado que llegará en 2022. Nintendo ha mostrado múltiples novedades, tanto en cinemática como en gameplay, que dejan entrever que Bayonetta no solo tiene un nuevo aspecto, sino también nuevas habilidades.

Otra tercera entrega ha protagonizado este Nintendo Direct. Splatoon 3, el famoso shooter de tinta, se lanzará en 2022 y ha mostrado su ambientación, sus nuevos modos y algunos de los retos que tendrá su historia.

Pero lo que ningún fan esperaba era ver al personaje rosa más famoso de Nintendo en todo su esplendor en una inesperada aventura en 3D. Kirby y la tierra olvidada, que llegará a Switch en primavera de 2022, supondrá la incursión del personaje en un juego de la saga principal en tres dimensiones.

Nintendo 64 y Sega MegaDrive llegan a Switch

La consola virtual de Switch está a punto de recibir nuevos títulos de las míticas Nintendo 64 y Sega MegaDrive, juegos que están incluidos en una nueva cuota de Nintendo Online algo más cara.

Aunque aún no hay fecha establecida para ello, la compañía ha anunciado el lanzamiento de dos nuevos mandos inalámbricos que emulan a los clásicos de ambas consolas y que saldrán a la venta por 50 euros cada uno.

Super Mario llega al cine

Tras Detective Pikachu y Sonic, el famoso fontanero era quien faltaba por llegar al cine -aunque ya lo hizo terriblemente adaptado en 1993-. Ya se conocía la noticia de que Illumination, productora de Gru, mi villano favorito y Minions, estaba encargada de la realización de un largometraje animado basado en Super Mario, pero Nintendo ha anunciado por sorpresa el casting que pondrá voz a los personajes.

Chris Pratt será Mario, Anna Taylor-Joy será la princesa Peach, Charlie Day será Luigi, Jack Black será Bowser, Keegan-Michael Key será Toad y Seth Rogen será Donkey Kong.