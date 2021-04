Subastan por 240.000 euros la Wii de oro de 24 quilates que crearon expresamente para la reina Isabel II

En 2009, tres años después del lanzamiento de la Nintendo Wii, se lanzó el juego Big Family Games, un título de minijuegos y deportes creado por THQ que era perfecto para divertirse en familia. ¿Y cuál es la familia más famosa del mundo? No, no son los Simpson, sino la familia real británica. Por ello, no podía faltar una consola en el Palacio de Buckingham.

THQ aprovechó el lanzamiento de su juego para enviarle una Wii a Isabel II, pero no una Wii cualquiera, sino una recubierta con oro de 24 quilates muy especial y diferente.

Tal y como informó el canal de YouTube People Make Games, es probable que esta máquina no llegara a las manos de la reina, por lo que se descarta que estuviera entreteniéndose con los minijuegos de dardos y petanca junto a Meghan Markle. Pero sí llegó a las manos de Donny Fillerup, del portal Console Variations.

Ahora, este coleccionista quiere deshacerse de esta Nintendo Wii de oro y la ha lanzado a subasta en eBay por un precio de 300.000 dólares (unos 248.000 euros).

Fillerup asegura que quiere cambiar y, tras dedicarle demasiado tiempo al trabajo y poco a sí mismo y a su familia, ha decidido venderla para darle un giro a su vida: "Nunca quise venderla, pero siempre tuve curiosidad por saber cuánto podría dar alguien por ella".

"Quería quedármela por si acaso abría mi propio museo. Empecé a hablar con la gente sobre seguir adelante y me dijeron que nada duraría para siempre. Soy del tipo de persona que está apegado a las cosas de una manera que me resulta difícil dejarlas ir, así que vender la Wii también me ayudará a avanzar en este sentido", añadió el coleccionista en una entrevista.