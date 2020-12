Lanzan una lujosa PS5 hecha con 20 kilos de oro y piel de cocodrilo que podría venderse por más de un millón de euros

Si la PS5 casi se ha convertido en un producto exclusivo, pues sus primeras existencias se agotaron rápidamente, ahora hay un modelo aún más lujoso y diferente: el llamado Golden Rock lanzado por Caviar Global Gift, web que comercializa dispositivos, fundas y accesorios de lujo.

En este caso, el portal se ha atrevido con esta edición dorada que tiene unos 20 kilos de oro de 18 quilates, una carcasa para la nueva consola de Sony que está fabricada con las mismas técnicas que las joyas.

El mando también va a juego con la máquina, pues está hecho de auténtica piel de cocodrilo y tiene 750 insertos de oro. Todo ello completa este lujoso modelo de la PS5 edición digital que ya se puede comprar.

Aun así, Caviar Global Gift no especifica su precio, pero es evidente que se trata de la consola más cara de la historia. Según Lets go Digital, el kilo de oro cuesta unos 50.000 euros, por lo que sumando la carcasa, los dos mandos que incluye y los injertos, esta PS5 Golden Rock ascendería a unos 1.5 millones de euros en total. Un regalo de Navidad no apto para todos los bolsillos.