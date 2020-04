Sony anuncia el retraso indefinido de 'The Last of Us: Part II'

Los retrasos y cancelaciones están a la orden día. El último caso es el de un lanzamiento de peso; el de The Last of Us: Part II. Sony descarta la fecha prevista, el 29 de mayo, y anuncia su retraso indefinido. Por supuesto, la causa es la crisis mundial del coronavirus.

En su cuenta de Twitter, Sony ha comunicado el retraso en la salida al mercado de The Last of Us: Part II y de Marvel’s Iron Man VR “hasta nuevo aviso”. Y todo porque la actual situación evitaría que los fans puedan tener “la experiencia de lanzamiento” que merecen.

Update: SIE has made the difficult decision to delay the launch of The Last of Us Part II and Marvel's Iron Man VR until further notice. Logistically, the global crisis is preventing us from providing the launch experience our players deserve. — PlayStation (@PlayStation) April 2, 2020

"Se ha tomado la difícil decisión de atrasar el lanzamiento de The Last of Us Part II y Marvel’s Iron Man VR hasta nuevo aviso. Logísticamente, la crisis global nos impide ofrecer la experiencia de lanzamiento que nuestros jugadores merecen", explica la compañía.

Según Naughty Dog, The Last of Us Part II está casi acabado. Están, cuentan ellos mismos, en proceso de arreglar los últimos bugs del título.

“Queremos estar seguros de que todos puedan jugar The Last of Us: Part II al mismo tiempo, asegurándonos de preservar la mejor experiencia para todos. Esto significó retrasar el juego hasta un momento en el que podamos resolver estos problemas de logística. Estamos decepcionados por esta decisión, pero hemos entendido que es lo mejor para todos nuestros jugadores. Esperamos que no sea un largo retraso”, han detallado desde Naughty Dog.

A message from us about the delay of The Last of Us Part II: pic.twitter.com/aGsSRfmJ8a — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 2, 2020

Todo parece indicar que la pandemia del Covid-19 y la posterior crisis económica afectaba no solo a la normal fabricación de copias físicas de The Last of Us: Part II sino también a su distribución posterior por todo el mundo.