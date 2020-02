Un usuario logra vencer al Calamity Ganon, jefe final de 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild', en solo 11 segundos

The Legend of Zelda: Breath of the Wild arrasó en 2017. La decimoctava entrega de esta serie fue catalogada como la más completa de la saga y uno de los mejores videojuegos de la historia.

A buen seguro que uno de lo momentos más importantes del juego es el enfrentamiento final. Se trata de vencer al Calamity Ganon en el combate final. Y no es fácil. Hay que tirar de toda clase de recursos y de habilidades con Link. A la mayoría de mortales nos lleva tiempo y varios intentos.

Pero siempre están los privilegiados que pueden resolver el entuerto en pocos segundos; tantos como 11. Es lo que ha conseguido Master_torch. Cuenta Kotaku que este gamer ha logrado acabar con el jefe final de The Legend of Zelda: Breath of the Wild en solo 11 segundos.

El autor de la hazaña, usuario de Reddit, lo ha contado en el subreddit de Breath of the Wild. Para vencer al Calamity Ganon en solo 11 segundos tuvo que utilizar varias técnicas.

Para empezar, equipó a Link con el set Fierce Deity. Además, usó alimentos para aumentar el poder del héroe de Hyrule. Después, equipó al poderoso Savage Lynel Bow, que es capaz de lanzar varias flechas al mismo tiempo.

Como munición eligió las Ancient Arrows, que tienen bono de daño. Finalmente, aplicó la técnica Skew Bounce. De ese modo, Link puede elevarse en el aire y conseguir así la altura necesaria para activar la cámara lenta.

Todas estas técnicas, hábilmente reunidas, le permitieron a Master_torch lanzar cinco disparos sobre Calamity Ganon, tan certeros que acabaron con su vida. Y victoria.