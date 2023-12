Los nueve destinos a los que deberías evitar viajar o ir de vacaciones en 2024

El año 2023 está llegando a su fin, y aunque solo quedan unas pocas semanas para dar la bienvenida al 2024, algunos todavía van a realizar un último viaje antes de escuchar las campanadas de la Plaza del Sol, mientras que otros tantos prefieren esperarse a que llegue enero para comenzar a preparar su próxima aventura que les llevará a destinos alrededor de todo el mundo y lejos de España.

Aunque haya muchos destinos a los que viajar el próximo año, hay otros tantos lugares que quizá no son tan idóneos para visitar en 2024. La revista especializada Fodor's Travel ha elaborado una lista de ciudades y entornos a los que no recomienda desplazarse durante los próximos 12 meses, ateniendo a tres criterios: el excesivo número de turistas, la gran cantidad de basura que hay en sus calles y la polución de sus aguas.

Venecia (Italia)

Es conocido mundialmente que a los habitantes de Venecia no les gustan los turistas. La capital del Veneto recibe 30 millones de visitantes al año, y cansados de tanta masificación, ha decidido implantar una tasa para poder entrar a la ciudad, pero el hecho de que no sea una cuantía enorme (cinco euros) no detendrá a los curiosos que abarrotaran los canales de la histórica urbe. Por lo tanto, es mejor viajar hasta allí cuando el furor haya pasado un poco.

Venecia tiene un grave problema con el sobreturismo. Pixabay/garten-gg

Atenas (Grecia)

Una de las ciudades con más historia de todo el planeta también tiene un grave problema con el cuantioso turismo que está llegando a sus calles, aunque su problema es opuesto al de Venecia: muchos barrios de la capital helena, como los pintorescos Plaka o Monasteraki, están perdiendo su encanto debido a la conversión de apartamentos en pisos turísticos y sus monumentos, como la Acrópolis, están recibiendo una afluencia tan excesiva que se han establecido límites diarios.

El Acrópolis, repleto de turistas. Orestis Panagiotou / EFE

Desierto de Atacama (Chile)

Uno de los desiertos más grandes de toda América está viviendo una grave problemática debido a una amenaza curiosa: los residuos de la industria textil. Chile es el país de Sudamérica que importa más ropa usada, y muchas de las prendas que no se usan o no se consiguen revender acaban en un vertedero del Desierto de Atacama tan inmenso que incluso se puede distinguir desde el espacio.

Montaña de ropa del Desierto de Atacama. AP

Monte Fuji (Japón)

Japón está lleno de maravillas, tanto ciudades en las que conocer la historia nipona como espacios naturales impresionantes. Uno de esos lugares es el Monte Fuji, la montaña más conocida de todo Asia gracias a su impresionante vista desde Tokio o la leyenda del 'bosque de los suicidios', aunque la tenebrosidad de su frondosa flora no son la razón por la que no se debería visitar: los más de 200.00 visitantes del año pasado dejaron una enorme cantidad de basura que contaminó todo el entorno, y por ello es mejor no contribuir a empeorar su estado.

El Monte Fuji de Japón visto desde el lago Kawaguchi. Getty Images/iStockphoto

Bahía de Ha Long (Vietnam)

Las maravillas naturales de Vietnam son unas grandes desconocidas para la mayoría, pero lo cierto es que en el país del Sudeste asiático hay imponentes estampas que quitan el aliento, como la cueva más grande del mundo o la Bahía de Ha Long. Precisamente es esta última, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la que ha sufrido un efecto colateral del sobreturismo: una contaminación marina desmesurada.

Bahía de Ha Long (Vietnam) iStock

Cuenca del Río Ganges (India)

El Ganges no solo es de vital importancia religiosa para los hindúes, sino también económica, ya que mucha de la riqueza del país se genera en sus orillas, pero es uno de los ríos más contaminados de todo el mundo, llegando a haber hasta cadáveres flotando en sus aguas. Por lo tanto, aunque visitar India es uno de los viajes que hay que hacer al menos una vez en vida, todavía puede esperar.

Baño sagrado hindú en el Ganges. Maricruz Sainz de Aja

Koh Samui (Tailandia)

Uno de los lugares más turísticos de toda Tailandia es Koh Samui, debido a sus increíbles playas paradisíacas y sus resorts, pero a pesar de estar a orillas del Océano Índico, esta localidad está sufriendo una fuerte sequía de agua provocada por los visitantes, ya que consumen casi toda la cantidad de líquido disponible en la zona.

Koh Samui es un destino de lujo en Talilandia. kohsamui.org

Los Grandes Lagos (Estados Unidos)

Lo vasto que es Estados Unidos hace que tenga muchos espacios naturales que son una auténtica maravilla para nuestros ojos. Uno de esos lugares es la región de los Grandes Lagos, ubicada en el norte del país y en el sur de Canadá. De los cinco, el más grande y profundo es el Superior, que también es la masa de agua dulce más grande el planeta, pero el calentamiento global hace que estén apareciendo muchísimas algas, que se suman a las toneladas de basura que ya había previamente.

Montaña de San Gabriel (Estados Unidos)

La Sierra de San Gabriel es el sistema montañoso más próximo a la metrópolis de Los Ángeles, por lo que muchos habitantes de la megaurbe californiana aprovechan para acercarse hasta allí cuando quieren unos días de descanso. El problema es que tras de sí han dejado un reguero de basuras y desechos que han deteriorado por completo todo el entorno.

