Diez destinos baratos para una escapada de Navidad de última hora

Aún no es tarde para planear una escapada de Navidad y vivir la magia de estas fechas descubriendo destinos tan fascinantes como Milán, Edimburgo y Copenhague. En este sentido, el buscador de viajes online, KAYAK, recomienda estas ciudades y otras siete más para un viaje navideño gracias al precio económico de los vuelos desde España.

Para saber qué lugares son los más baratos para volar, KAYAK se ha basado en las búsquedas de vuelos realizadas desde su web y desde otras webs asociadas entre el 1 de enero y el 9 de noviembre de este año para fechas de viaje entre el 22 de diciembre de 2023 y el 7 de enero de 2024, con salida desde cualquier aeropuerto español.

Milán (Italia), el destino más barato para esta Navidad

Duomo de Milán. Boris Stroujko / iStock

La ciudad italiana encabeza el listado, con un precio medio de 98 € en los vuelos (ida y vuelta). El principal atractivo turístico de Milán es el Duomo, su espectacular catedral que fusiona un estilo gótico con la arquitectura lombarda más tradicional. La galería Vittorio Emanuele II, el barrio Navigli, la Piazza Mercanti y la Iglesia Santa Maria delle Grazie son otras de las visitas imprescindibles en la capital de la moda.

Lisboa (Portugal)

Vistas de Lisboa. Dace Kundrate / iStock

La capital de Portugal siempre es una apuesta segura para una escapada, sobre todo por sus vuelos baratos desde España, con una media de 104 €. En Lisboa no podemos perdernos la Plaza del Comercio, el Castillo de San Jorge, el barrio de Belém, el Elevador de Santa Justa, el Convento do Carmo y la catedral. Por supuesto, no podemos olvidar algunas experiencias como montar en los icónicos tranvías amarillos o probar los deliciosos pastéis de Belém.

Ginebra (Suiza)

Vista de Ginebra y el lago Leman. Getty Images/iStockphoto

A pesar de ser una de las ciudades más caras de Europa, los vuelos a Ginebra no tienen un precio excesivamente elevado: 118 € de media. Esta urbe suiza se encuentra a orillas del Lago Lemán, que nos brinda bellísimos paisajes en cualquier época del año. Paseando por su casco antiguo descubriremos lugares tan pintorescos como la plaza Bourg-de-Four y la Catedral de San Pedro.

Londres (Reino Unido)



Londres. Francesco Bucchi / iStock

La ciudad de Londres se caracteriza por su dinamismo, su bonita arquitectura y su interesante panorama cultural. Para estas fechas, la capital inglesa tiene un precio medio de 120 € en los vuelos, una tarifa económica que nos permite descubrir sus muchos atractivos, desde el Big Ben hasta el Tower Bridge, pasando por la Abadía de Westminster, Piccadilly Circus, el London Eye y la Catedral de San Pablo.

París (Francia)

La Torre Eiffel en París. Getty Images (iStock).

París combina arte, cultura y ambiente bohemio, una esencia que podremos vivir en primera persona volando por 124 € de media. La ciudad de la luz nos invita a conocer su icónica Torre Eiffel, el Louvre, las Catacumbas, el Arco de Triunfo y la Basílica del Sagrado Corazón. Dar un paseo en barco por el Sena o tomarse un café en alguna de sus pintorescas terrazas son otros planes que no podemos perdernos.

Bruselas (Bélgica)

Bruselas. SCStock / iStock

La arquitectura e historia de Bruselas dejarán impresionados a todos sus visitantes, que podrán volar desde España por 132 € de media. En una escapada a la capital belga no pueden faltar las paradas en la Grand Place, la iglesia de Notre-Dame de Sablon, las Galerías Saint Hubert, la Basílica del Sagrado Corazón y la Catedral de San Miguel y Santa Gúdula.

Edimburgo (Escocia)

La Royal Mile, Edimburgo Getty Images/iStockphoto

La ciudad de Edimburgo tiene un encanto especial y volar hasta ella tiene un precio medio de 158 € ida y vuelta. Su imponente castillo supone una visita imprescindible, a lo que se suma la Royal Mile, el Mary King’s Close, la Catedral de St Giles, el Palacio de Holyrood y el Cementerio Greyfriars.

Marrakech (Marruecos)

Mercado de Jemaa el Fna. Getty Images/iStockphoto

Salimos de Europa para aterrizar en Marrakech, con vuelos a 163 € de media. La ciudad más visitada de Marruecos ofrece enormes (y exóticos) atractivos como la plaza Jemma el Fna, la Mezquita Koutoubia y el zoco, donde perderse entre puestos de especias, artesanías y comida.

Copenhague (Dinamarca)

Palacio de Christiansborg. alxpin / iStock

Con vuelos a 167 € de media, la capital danesa invita a perdernos entre sus calles de casas de colores y su red de canales. La famosa Sirenita de bronce, el canal Nyhavn, los Jardines Tívoli, el Palacio de Christiansborg, el Palacio Amalienborg, el Castillo de Rosenborg y la Iglesia de Mármol son algunos de los puntos imprescindibles de Copenhague.

Oslo (Noruega)

Oslo City Hall. William Fawcett

Finalizamos con Oslo, que ofrece vuelos a 180 € de media. La capital noruega cuenta con atractivos como el Parque Vigeland, la Fortaleza de Akershus y el Museo Noruego de Historia Cultural. Por otro lado, es el punto de partida para explorar otros lugares del país como Tromsø y sus auroras boreales y Bergen y sus fiordos.

