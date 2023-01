15 cosas que debes saber antes de viajar a Milán

Milán es mucho más que shopping y moda (que también). Es una ciudad llena de vida, de tesoros artísticos y de sorpresas. ¿Sabías que puedes disfrutar de La Última Cena de Da Vinci en una de sus iglesias? Si tienes previsto escaparte a esta ciudad del norte de Italia, te contamos qué debes saber antes de ir para sacarle el máximo partido a tu viaje y que no te pierdas nada.

Cuándo viajar

Calle de Milán Getty Images/iStockphoto

Si quieres disfrutar de una temperatura agradable, lo mejor es escaparte a esta ciudad de la región de Lombardía durante la primavera y el otoño. El verano sería la peor época, y no solo por la cantidad de turistas que te encontrarás recorriendo sus calles, también por el sofocante calor, que en ocasiones llega a alcanzar los 40º.

Tres aeropuertos

Tienes la opció de volar a uno de los tres aeropuertos con los que cuenta: el de Malpensa (a 50 kilómetros), Linate (a 10 kilómetros) y el de Bergámo (a 45 kilómetros). En este último caso, te recomendamos que aproveches y dediques al menos unas horas a ver esta bonita ciudad de calles adoquinadas y rodeada de murallas.

Aunque el más frecuentado es el aeropuerto de Malpensa, todos están perfectamente comunicados con transporte público, tanto bus como tren.

Dónde alojate

Canal Naviglio Grande al amanecer EMI

Si te gusta patear y estar cerca de los lugares y monumentos principales, te aconsejamos el cásco histórico, eso sí, es la zona donde los hoteles son más caros. Céntrico también, pero algo más barato, es el barrio de Brera. En tan solo 10 o 15 minutos llegas al centro de Milán andando. También es una buena opción la zona de los canales de Navigli, donde además encontrarás numerosos restaurantes y locales de moda para tomar una copa.

Moverte en bus

Milán Getty Images

Si tienes poco tiempo para conocer la ciudad o si eres de los que quieren verlo todo en el menor tiempo posible, puedes comprar una tarjeta válida para un día (7,60 €) con la que podrás utilizar ilimitadamente los transportes metropolitanos de la ciudad y acceder sin perder tiempo a la mayoría de los monumentos y lugares de interés. Ten en cuenta que el billete sencillo vale 2,20€, por lo que con 4 viajes ya te compensa. El billete tiene una validez de 90 minutos, desde el primer uso, y puedes realizar múltiples viajes en bus y metro, saliendo y volviendo a entrar en los torniquetes. Eso sí, tienes que validarlo en las máquinas. Y mejor que no te olvides porque si el revisor te pilla con un billete sin picar, te caerá una multa de más de 40€ como souvenir de tu paso por Milán.

El Duomo o Catedral

Con sus más de 100 metros, la Catedral de Milán es una de las iglesias más altas del mundo Boris Stroujko

Situada en el pequeño casco antiguo en el centro de Milán, la Catedral es la estrella de la arquitectura de esta ciudad. Seguro que en varios momentos del viaje pasarás ante este imponente edificio. Consta de seis zonas diferentes: la catedral en sí, las terrazas, la zona arqueológica, la cripta de San Carlos y el museo del Duomo.

Puedes comprar entradas individuales para cada sitio o la combinada, con la que accedes al Duomo al completo. Te aconsejamos que compres los tickets online, en lugar de en las taquillas, para evitar las colas. Eso sí, te ahorras tiempo, pero te salen más caras. Lo mejor es visitar el Duomo a primera hora de la mañana y empezar la visita subiendo a la azotea.

Claro que si viajas en invierno, a veces el techo de las terrazas se congela y hay que esperar hasta la tarde para poder acceder a ellas. Pero no te preocupes porque la entrada sin colas al Duomo es válida durante todo el día. Así que puedes visitar el interior de la Catedral por la mañana y las terrazas por la tarde.

Las terrazas

Panorámica desde las terrazas del Duomo Getty Images

Ya sea a pie o en ascensor, te recomendamos que subas a las terrazas del Duomo. Eso sí, tocar el cielo milanés no es nada barato. Si estás en buena forma y te atreves con los más de 160 peldaños, tendrás que pagar 10€, mientras que si tomas el camino más rápido, que es el ascensor, te saldrá por 14€. La de la parte superior ocupa prácticamente toda la superficie del tejado. Te encantará andar por las alturas mientras disfrutas de las espectaculares vistas de la ciudad con la plaza del Duomo y las Galerias Vittorio Emanuele frente a ti, pero también podrás admirar los detalles arquitectónicos de la catedral y las esculturas.

La vestimenta

Las medidas de seguridad para acceder al Duomo son extremas, y también las normas. Los visitantes han de ir correctamente vestidos, además de llevar los hombros cubiertos y las rodillas tapadas.

La Galería Vittorio Emanuele II

Es uno de los centros comerciales más antiguos del mundo, diseñado y construido por Giuseppe Mengoni entre 1865 y 1877 Andrey Omelyanchuk

No puede faltar en tu recorrido por Milán este bello edificio comercial donde se encuentran las principales marcas de lujo. Conecta la Piazza del Duomo con la Piazza alla Scala, y en su arquitectura destaca la bóveda de cristal y acero. En el suelo hay varios mosaicos, uno de los que más llama la atención es El toro de Torino, símbolo del escudo de armas de los Saboya. Lo encontrarás fácilmente, ya que siempre hay gente a su alrededor. Se dice que el toro da buena suerte a quien de tres vueltas con el talón apoyado sobre sus testículos. Por cierto que la galería cuenta también con un ascensor para subir y ver la ciudad con una perspectiva de 360º, pagando 12€.

La Scala de Milán

Teatro de La Scala en la noche de Milán Anna Bryukhanova

Este edificio de 1776, destruido y reconstruido tres veces, es un icono de la ópera mundial. La visita a La Scala comienza con las escaleras que conducen al museo, en las que se pueden ver carteles de los antiguos espectáculos que se han representado. Pero lo más impresionante es el auditorio, donde han cantado las mejores voces del mundo, desde Luciano Pavarotti a María Callas.

La Última Cena

Una foto de la pintura real de La Última Cena, tomada en la iglesia Santa Maria delle Grazie, Milán Getty Images/iStockphoto

La Última Cena de Leonardo da Vinci es una de las visitas más interesantes de la ciudad, y casi podríamos decir que es una de las obligatorias. La pintura más famosa del mundo se encuentra en la iglesia de Santa Maria delle Grazie. Es mejor que reserves con antelación ya que las entradas disponibles son pocas. Además, el número de visitantes permitidos es restringido y solo se puede ver esta obra maestra del renacimiento durante 15 minutos. El precio es 15€, a lo que hay que sumar otros 2€ por reserva anticipada.

El cuadilátero de oro

Via Monte Napoleone Anna Bryukhanova

Milán es mundialmente conocida por ser la imagen de la moda y el diseño, por lo que no te puedes ir sin haber recorrido El Quadrilatero d'Oro, el espacio más glamuroso de la ciudad. Aquí solo encontrarás sofisticadas tiendas de lujo. El distrito se compone esencialmente de cuatro calles donde pasear, mirar escaparates y quién sabe si darte algún capricho. Las calles del Quadriatero d'Oro son: Corso Venezia, Via Della Spiga, Via Monte Napoleone y Via Manzoni.

La Basílica de San Ambrosio

Una de sus principales características es el enorme pórtico cuadrado que se encuentra a la entrada de la Basílica Getty Images/iStockphoto

De estilo románico lombardo, esta iglesia es una de las más antiguas de Italia y en ella se encuentran los restos del patrón de la ciudad. Sorprende la entrada, ya que se accede directamente a un patio con arcos, llamado Atrio Ansperto, que es casi tan grande como la iglesia.

La Pinacoteca de Brera

Patio de la Galería de Arte Pinacoteca de Brera, en Milán Getty Images

Te aconsejamos que te acerques hasta Brera, uno de los barrios más pintorescos de la ciudad, para disfrutar de grandes obras de maestros de la pintura como Bellini, Raffaello, Caravaggio o Tintoretto, entre otros. Creada por voluntad de Napoleón Bonaparte con los cuadros que había hecho retirar de iglesias y convento, hoy la Pinacoteca de Brera es una de las galerías de arte más importantes, no solo de Milán, también del resto de Italia. Está ubicada en un palacio del siglo XVII.

El Castillo Sforzesco

Esta fortaleza del siglo XIV, alberga algunos de los mejores museos de la ciudad Getty Images/iStockphoto

Ya te habrás dado cuenta de que tendrás que emplear una buena parte del presupuesto para entrar en las principales atracciones de Milán. Pero no te desesperes porque hay algunas visitas interesantes a las que se puede acceder gratis, como el Castillo Sforzesco. Esta fortaleza se encuentra al noroeste del centro histórico de Milán, y además, cuenta con varios museos de entrada libre los primeros y terceros martes de mes a partir de las 14.00 horas, y todos los primeros domingos de cada mes.

Excursiones cercanas

Lago de Como. Oscar Gutierrez / iStock

Por su ubicación, Milán está en el punto ideal para realizar otras escapadas. Ya te hemos comentado que si viajas al aeropuerto de Bérgamo, esta ciudad no deberías perdértela. Pero además, hay otras excursiones que pueden poner la guinda a tu viaje. Una de ellas es al lago de Como, el más famoso y glamuroso de Italia, y en especial a los pueblos que se encuentran en sus orillas plagados de palacetes, jardines y rincones con mucho encanto. Se encuentra a tan solo 1 hora de Milán, en tren.

