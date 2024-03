Una colaboradora de 'Zapeando' sale a la calle a preguntar por el 2020 y vive un momento inolvidable: "Ahora que estamos en la tele..."

Los cómicos de Zapeando se han visto sorprendidos por uno de los reportajes de Jiaping. La colaboradora ha salido a la calle para preguntar por el confinamiento de 2020, y ha acabado presenciando un bonito momento.

Después de cuatro años desde que comenzó la cuarentena en España por la covid, la colaboradora del programa de La Sexta ha pedido que personas anónimas puntuaran su experiencia encerradas en casa.

Después de que varios transeúntes detallaran sus aficiones durante el confinamiento, Jiaping se ha topado con una pareja que ha ido más allá en sus declaraciones.

La pareja ha hablado de sexo en todas las preguntas que les ha hecho la colaboradora, pues fue para ellos su pasatiempo por excelencia. "Estamos juntos por eso. Ya lo demás...", ha asegurado la mujer.

La entrevistada ha aprovechado ese momento para hacerle una sugerencia a su novio: "Ahora que estamos en la tele, ¿tú no te quieres casar conmigo después de tanto tiempo?".

El hombre se ha mostrado avergonzado: "No... Aquí en público no. No tengo el anillo". "No me digas que no, te puedes poner de rodillas", le ha pedido su novia.

Por ello, finalmente el entrevistado ha hincado rodilla. "¿Te quieres casar conmigo?", le ha lanzado, tímido. Y su novia ha contestado que sí, mientras Jaiping gritaba de ilusión.

Ante la reacción de la colaboradora, la mujer ha lanzado un mensaje para Zapeando: "Estaréis invitados a la boda". "Así que el confinamiento favoreció esta relación", ha concluido la colaboradora.