Xavier Sardà ha dejado en evidencia a su compañero de TardeAR, Manuel Díaz 'El Cordobés'. Y es que el catalán ha descubierto el truco del torero para ahorrar en ropa.

El programa presentado por Ana Rosa Quintana ha dado voz a una joven que se ha hecho viral en redes sociales por haber recibido unos pantalones usados que había comprado online como nuevos. La prenda de ropa tenía un tampón en uno de sus bolsillos.

Cuando TardeAR ha comentado el tema, el diestro ha opinado: "La gente tiene muy poca vergüenza. También pasa con las etiquetas, que se dejan puestas".

En ese momento, Sardà se ha levantado de su asiento para acercarse a 'El Cordobés'. "Tienes muy poca vergüenza", le ha dicho mientras le sacaba la etiqueta del jersey.

Ante la sorpresa de sus compañeros, Ana Rosa Quintana le ha intentado justificar diciéndole que en su caso no lo iba a devolver. "Claro que lo voy a devolver, ¿tú sabes lo cara que está en la vida ahora que estoy en el paro?", ha bromeado el torero.

"Lo mío ha sido un accidente. Tú lo ves todo, Javier. Esto no lo hago con frecuencia, no penséis eso de mí", ha insistido el colaborador del programa de Telecinco. "¿Quién no se ha puesto una prenda en una comunión y la ha devuelto a los tres días?", ha intentado justificar.