Ana Rosa Quintana tilda a Pablo Motos de "genio" y opina de Sonsoles Ónega: "Es buena, de otro modo, no la hubiera contratado yo"

Ana Rosa Quintana ha explicado cómo está siendo competir en las tardes contra TVE y Antena 3, una plaza en la que llevaba muchos años ausente tras asentarse como 'reina de las mañanas' en las últimas dos décadas.

En una entrevista a Informalia, la presentadora de TardeAR opina de los datos de audiencia, por ahora peores que los de Y ahora Sonsoles. "Tengo todo el tiempo. Si fuera fácil, no me lo hubieran encargado a mí", ha asegurado. "Lo llevo bien. Llevamos un mes y poco y estamos compitiendo con dos cadenas. Una, porque no tiene publicidad, pero tiene culebrones desde hace mucho tiempo con un público muy fiel, y con la otra cadena, que es Antena 3, que no tiene publicidad. Eso es muy complicado", ha opinado.

Preguntada sobre quiénes son para ella el mejor presentador o mejor presentadora de la televisión, quintando a los de Mediaset, ha sido sincera: "Pablo Motos me encanta, me parece un genio. Y luego está el formato, El Hormiguero". "¿Y Sonsoles Ónega?", pregunta el entrevistador. "Es buena, de otro modo, no la hubiera contratado yo. Le doy la enhorabuena por el premio Planeta", responde Ana Rosa.

¿Y el mejor entrevistador? Ella responde: "A mí de entrevistador el que más me gusta es Carlos Alsina. Pero es que son programas completamente distintos, es que son incomparables unos formatos con otros. Yo los veo todos. A mí Broncano me parece un descubrimiento y que lo lleva por un terreno que solo lo puede llevar él. Pablo tiene un formato... Es que es cada uno tiene un formato muy, muy definido. Si tuviera que elegir uno, sería posiblemente Pablo Motos".

En cuanto a la crisis de audiencia de Mediaset, Ana Rosa tiene muy claro a qué se debe: "Está cambiando. Mediaset está buscando otra vía, otro público, dejando atrás unos años que, por una parte, han sido estupendos en cuanto a audiencia y económicamente. Pero también los proyectos se agotan. Y cambiar el público lleva un tiempo".

En esto entra Jorge Javier Vázquez, expresentador de Sálvame, del que cree que sigue teniendo un papel fundamental en la cadena. "Hay un agotamiento de los formatos. Yo no programo, pero creo que Jorge sigue siendo un valor y supongo que tendrá un papel seguro. Seguro. Hay veces que aciertas y otras que no. Esto no te hace ni mejor ni peor".