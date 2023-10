Shakira cambia la letra de 'La bicicleta' para no nombrar a Piqué: así se refiere ahora a él

La amistad de Carlos Vives y Shakira perdura con el paso de los años al margen del éxito que los dos tienen como artistas y el ejemplo de ello es la sorpresa que la de Barranquilla le dio este sábado al de Santa Marta durante el concierto que ofreció en Miami.

Sin que se lo esperara Vives, Shakira apareció sobre el escenario del Kaseya Center de Miami y, para delirio de los asistentes, acompañó a su amigo y compatriota en las notas de La bicicleta, la colaboración que lanzaron en 2017 y que se convirtió en un éxito mundial.

Eso sí, tal y como se percataron muchos fans, la colombiana hizo un nuevo gesto en forma de pulla hacia su ex, Gerard Piqué. La letra de la canción, que se escribió mientras la artista estaba enamorada del exfutbolista, decía: "Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona después no querrá irse pa' Barcelona".

Pues eso no es lo que se oyó en Miami, ya que Shakira cambió en directo la parte en la que se refiere a su ex, a quién omite, y lo sustituyó por "ese tipo".

Aun sin creer lo vivido junto a ella, Carlos Vives le ha escrito a Shakira en Instagram: "Me puedo retirar ya, chao, me voy feliz, nada supera esto, me hiciste el hombre más feliz. Te quiero ¡Qué sorpresa!".