El emotivo vídeo de la sorpresa que Shakira le dio anoche a Carlos Vives en pleno concierto

Este sábado Carlos Vives estaba ofreciendo un concierto en Miami como parte de su gira mundial que ahora mismo pasa por Estados Unidos, cuando recibió una sorpresa que le dejó totalmente en estado de shock.

Aunque se ha escrito mucho sobre la relación personal y profesional entre Vives y Shakira, es cierto que su amistad perdura con el paso de los años al margen del éxito que los dos tienen como artistas.

Desde que en el año 2017 uniesen sus fuerzas con el tema La Bicicleta, las vidas de estos dos colombianos cambiaron para mejor aún. Él exito del tema fue rotundo en todo el mundo y la canción, por la que tuvieron que dar cuentas ante un juzgado, les ha dado muy buenos momentos.

"Me hiciste el hombre más feliz"

Anoche, los asistentes al concierto de Carlos Vives en el Kaseya Center de Miami pudieron ser testigos de una sorpresa mayúscula que dejó al intérprete totalmente fuera de juego. Esto fue lo que ocurrió:

"Me puedo retirar ya"

Aún sin creer lo vivido junto a su compatriota y amiga, Carlos Vives le ha escrito a Shakira en Instagram: "Me puedo retirar, ya, chao, me voy feliz, nada supera esto, me hiciste el hombre más feliz. Te quiero ¡QUE SORPRESA!"