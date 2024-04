Wyoming responde en 'El Intermedio' Alfonso Serrano: "Las amenazas en un parlamento son intolerables"

Sandra Sabatés, en su repaso a la actualidad política nacional en El Intermedio, destacó que el tono en la Asamblea de la Comunidad de Madrid se endureció cuando Alfonso Serrano, secretario general del PP en Madrid, "amenazó a los diputados de la oposición con desvelar asuntos personales", señaló la periodista.

Ese comentario hizo que el grupo de Más Madrid abandonara la asamblea y Sabatés dio paso al vídeo de las declaraciones del político: "Hasta ahora, hasta su llegada a la política, las cuestiones personales que afectaban a políticos o allegados se dejaban al margen", les dijo antes de que se fueran.

"Ustedes han querido jugar a este juego y ya ven que, si siguen por ahí, nosotros también podemos empezar y no vamos a parar. Es un aviso, si ustedes quieren seguir ese juego, nosotros lo vamos a seguir. Desde luego que no nos vamos a amedrentar", afirmó Alfonso Serrano.

Sandra Sabatés, en 'El Intermedio'. ATRESMEDIA

Tras ver el vídeo con las declaraciones, Wyoming intervino imitando a Marlon Brando en El Padrino: "Vienes a mi asamblea a meterte con mi presidenta y me faltas al respeto de esta manera".

"Que sepáis que lo sé todo de vosotros, dónde vivís, cuánto ganáis, sé incluso quién usa boxers y quién usa slips. Sé de uno que usa tanga...", añadió, provocando las carcajadas del público del programa de La Sexta.

Y dejando de lado el tono de broma, el presentador se dirigió hacia el número dos de Isabel Díaz Ayuso en el PP madrileño: "A ver, señor Serrano, las amenazas en un parlamento son intolerables, vengan de donde vengan".

"Solo espero que este tipo de declaraciones no sigan y no sean una trilogía como El Padrino. Imagino que no solo será el PP de Madrid, seguro que el Partido Popular nacional también está indignado con esta cacería del Gobierno a un particular. Pero parece que han hecho voto de silencio...", concluyó.