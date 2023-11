La vida más personal de Isabel Forner, de 'Zapeando': una referente del periodismo deportivo y su pasión por viajar

Isabel Forner es una de las colaboradoras más dicharacheras de Zapeando. La valenciana, además de trabajar en este formato de humor, también es una reportera habitual en el mundo de los deportes, concretamente en el fútbol, el cual retransmite para La Liga.

Nacida en 1992, la acrecentada fama de la periodista también ha hecho que su vida personal sea de interés y, aunque no comparte muchos detalles de ella, se puede ver la faceta detrás de las cámaras de la periodista a través de su cuenta de Instagram. En ella cuenta con 117.000 seguidores.

Cómo ha sido la trayectoria de Isabel Forner

Sobre su vocación por el periodismo deportivo, esta llegó de una forma inesperada, puesto que su sueño era la medicina forense. No obstante, la pasión por el fútbol le llegó de la mano de su abuelo, un gran madridista.

En redes sociales se muestra muy activa en su día a día. No obstante, Isabel deja a un lado los detalles de su intimidad y no comparte imágenes de sus parejas, por lo que no se le puede conocer ninguna relación sentimental.

Por otro lado, Isabel Forner es una apasionada de los viajes, los que comparte con asiduidad en redes sociales. Además de por trabajo, la valenciana se recorre el mundo por ocio, y ha visitado lugares como Italia, Reino Unido, Qatar, Sudáfrica...

También cabe mencionar que la carrera de Isabel Forner tiene un impacto también para su alrededor. Y es que su faceta de periodista deportiva le ha hecho recibir halagos por parte de otros profesionales.

Por ejemplo, Roberto Leal le expresó a la valenciana que se había convertido en todo un referente para las chicas que querían estudiar periodismo deportivo, a las cuales Forner les mandó ánimos para conseguirlo.

El malentendido de Forner con un futbolista

Al igual que ha ocurrido en otras ocasiones con las reporteras deportivas, como fue el beso de Sara Carbonero e Iker Casillas en el Mundial de Sudáfrica, Isabel Forner también ha sido protagonista de algún mediático momento.

Y es que la reportera entrevistó al futbolista Mohamed Salah en el Wanda Metropolitano en la final de la Champions League. Cuando la periodista se acercaba al jugador porque no lo escuchaba bien, Salah le hizo una especie de cobra, pues pensó que la valenciana se aproximaba porque quería besarle.

También ha vivido situaciones siendo la víctima de intento de abusos. Según ha contado ella misma, vivió una situación incómoda con un hombre que, mientras trabajaba, quiso besarla. Tal y como aseguró Forner, le acabó rompiendo las gafas.