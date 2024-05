La influencer Verdeliss, llamada Estefanía Unzu Ripoll, sorprendió este domingo al convertirse en campeona de España de los 100 kilómetros en su debut en esta distancia.

La creadora de contenido batió el récord navarro con una marca inferior a 8 horas (7:59.30) y es por ello que este martes Verdeliss ha querido hablar con Zapeando sobre por qué comenzó a prepararse para este reto:

"Me metí en esto de correr porque me di cuenta de que me hacía mucho bien, es terapia mental y física", ha apuntado para el programa de La Sexta.

Verdeliss ha contado que en el running "la constancia te hace que el cuerpo te responda y vas picándote contigo misma". Tras superar el maratón, la influencer se ha propuesto recorrer el mundo y realizar 12 maratones.

Tras correr en Valencia, Estefanía quiso ver cuánto aguantaría con el reto de los 100 kilómetros: "Resulta que lo gané y aún sigo en una nube". Para resistir, Verdeliss ha contado: "Pensaba muchísimo en que estaba toda mi familia con pancartas con mensajes muy positivos".

"Es capacidad de superación, un reto personal y un sacrificio de comprometerse con algo", ha contado la creadora de contenido en el programa de La Sexta.

En cuanto a su preparación, Estefanía ha contado cómo fue trabajar con su padre para ello: "Mi familia se dedica al mundo del atletismo [...] Se ha encargado de mis sesiones de fuerza, que es superimportante para evitar lesiones, pero lo que es en la resistencia voy a mi bola".

La creadora de contenido ha contado que lleva bastante tiempo corriendo, pero tras una lesión paró durante un tiempo. Tras tener a sus ocho hijos y hacer fisioterapia de suelo pélvico, decidió volver a hacer este deporte. "Estoy en el mejor momento de mi vida", ha expresado.

En cuanto a si es más duro ser madre de ocho hijos o correr, Verdeliss ha contado: "Vivo en una maratón diaria, y se me junta con ir a contrarreloj". Sin embargo, ha realzado que comparte tareas con su marido y su familia la ayuda mucho. Además, su trabajo le permite compaginar lo laboral con la maternidad.