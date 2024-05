Verdeliss, campeona de España de los 100 kilómetros: rompe el récord navarro en su debut con una marca inferior a las 8 horas

Estefanía Unzu Ripoll, la influencer más conocida como Verdeliss, ha sorprendido al proclamarse este domingo campeona de España de los 100 kilómetros en su debut en esta distancia. Con un tiempo inferior a las 8 horas (7:59.30), la creadora de contenido ha roto el récord navarro.

Verdeliss participaba en el Campeonato de España de 100 km en categoría absoluta y máster en Sotillo de la Adrada, en Ávila (Castilla y León). Lo conseguido es de tal magnitud que tan solo diez hombres cruzaron la meta antes que ella, entre ellos el salmantino Alberto Bravo Sánchez, ganador de la prueba en 6:57.13.

Aunque Verdeliss, de 39 años, es conocida principalmente por su contenido en redes sociales junto a sus ocho hijos y su marido, ahora se ha aventurado en el mundo del atletismo y continúa así con la pasión de su familia, en la que hay grandes referentes como Fernando Unzu, entrenador del Club Ederki, y Marta Ripoll, directiva de la Federación Navarra y jueza.

Comenzó más a fondo en este mundo en abril de 2023 y desde entonces ha completado doce maratones en doce meses, el último de ellos el pasado 10 de marzo en Tokio.

Durante los días previos al Campeonato de España de 100 km, Verdeliss ha compartido en sus redes sociales sus inquietudes y entrenamientos de cara a la carrera. "Me lancé a esto por disfrutar e intento autoconvencerme de que si me retiro no es un fracaso. Pero la cabeza es puñetera y me conozco, queriendo sin querer llevo expectativas y siento presión", afirmaba en una publicación en Instagram.

La influencer se está acostumbrando a las buenas marcas en todas sus participaciones. En la maratón de Londres disputada hace tan solo unas semanas vivió uno de sus grandes días como atleta.

"2:59 de la maratón de Londres…compactados en minuto y medio! Ojalá queden plasmadas las sensaciones y escenarios. Fue increíble, de las mejores experiencias que me llevo del running. Superó todas las expectativas. Y no solo a nivel animación británica", afirmó en redes.