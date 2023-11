‘Vamos a ver’ muestra y recrea las imágenes de la cámara de seguridad de la casa de Cándido Conde-Pumpido

Tras haber sido acusado de una presunta agresión sexual por parte de una mujer brasileña, Cándido Conde-Pumpido fue detenido, pero la jueza consideró que las pruebas aportadas por la denunciante no eran concluyentes y decidió poner al abogado en libertad sin medidas cautelares.

Así, desde el principio, ambos coincidieron en que la vivienda en Madrid del hijo del presidente del Tribunal Constitucional contaba con un sistema de cámaras de videovigilancia. Sin embargo, Conde-Pumpido apuntó en su declaración ante la Policía que creía que la mujer había borrado las imágenes de las cámaras de seguridad.

Este jueves, Vamos a ver ha podido acceder, en exclusiva, a las imágenes de las grabaciones de la casa de Cándido, donde se puede ver con mucha claridad a la supuesta víctima y al propio abogado. El programa recrea las imágenes reales para evitar cualquier interferencia en la intimidad de los afectados basándose en las imágenes reales.

Alfonso Egea, periodista y colaborador del matinal de Telecinco ha destacado: "Se ve una normalidad extrema, me permito un punto familiar. Cualquiera que tengamos pareja podemos ser grabados en una escena similar. De hecho, hay una escena de la intimidad de ambos, él está tumbado en la cama, ella deambula por la habitación, con una camiseta deportiva que posiblemente sea de Cándido, sirviéndose una copa de vino".

"Nada de lo que aparece en las imágenes se comparece con el terribilísimo relato que hizo ella, esto no lo podemos olvidar. Ella no habla de una agresión sexual. Refiere un infierno sexual cometido por tres hombres contra ella. Y, claro, llegan las imágenes y no hay pistas de lo que ella cuenta", ha agregado el periodista".

De la misma manera, Egea ha destacado que las imágenes recreadas y mostradas en la pantalla del plató corresponden a las 9:52 horas: "La chica está abandonando la casa para coger un vehículo y marcharse, no hay ningún problema. Él se despide de ella, pero esta decide regresar al interior del vehículo, contrariada por no ser él quien la lleve".

Cándido Conde-Pumpido está siendo investigado por este presunto suceso.

Esto, supuestamente, habría sucedido "después de haber sido agredida sexualmente por Cándido y otras tres personas", ha destacado el periodista que, además, ha mostrado que, en lugar de huir, corrió hacia la casa para estar con Cándido y volver al hogar donde, supuestamente, se habían producido los hechos.

Asimismo, el programa ha mostrado unas imágenes de las 7:15 horas, tres horas después de la supuesta agresión sexual: "Se ve a la joven en absoluta normalidad. Ya se habría producido la agresión sexual en grupo. Se ve a una mujer tranquila, orientada, de pie, se sirve una copa de vino, charla con Cándido. A él se le ve tumbado en la cama… no hay nada extraño".

A las 10:08 horas, Egea ha señalado: "Se ve a Cándido cómo da vueltas por la habitación, a veces saliendo de ella, hablando por teléfono. Se oyen gritos de la joven, pero es más una discusión, es un ‘estás descontrolada’ o un ‘no quiero que me hables así’. Hay que sumar que la noche fue larga y que no estuvieron tomando Cola Cao, deberían tener las sensibilidades mermadas".

Finalmente, a las 10:11 horas se escucha cómo Cándido indica a la mujer que no va a llamar a la Policía, que "si viene la Policía va a salir por la puerta de atrás". Ante esto, el periodista ha destacado que el abogado estaba "más excitado de lo normal", pero que no había nada que indicase que se hubiera producido una agresión sexual.