Red flag es un término anglosajón que se utiliza para señalar aquellos aspectos de una persona que podrían acabar haciendo daño en una relación. Y Zapeando ha repasado esta acepción con los colaboradores.

El programa de La Sexta ha mostrado un vídeo que se ha hecho viral de unas jóvenes que compartían sus red flags, como que los hombres digan 'ni machismo, ni feminismo, igualdad'. Y, a continuación, ha preguntado a los cómicos de la mesa.

Entre sus banderas rojas ha destacado las de Valeria Ros, quien ha empezado a exponerlas: "Que tenga pareja y que no me escriba antes de dormir para ver si qué tal estoy y por la mañana a primera hora".

"Que no me pida matrimonio a los dos meses", ha lanzado la de Getxo. Dani Mateo lo ha entendido al revés, y la colaboradora ha insistido, sorprendiendo a sus compañeros: "Que no me lo pida es raro".

Por último, Valeria Ros ha apuntado: "Que me diga que no le gustan los niños, porque es una red flag. Somos yo y mi hija".